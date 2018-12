Đạo diễn 'Last Tango in Paris' qua đời

Đạo diễn 'Last Tango in Paris': 'Maria biết rõ cảnh cưỡng dâm'

Đại diện của đạo diễn người Italy xác nhận thông tin với tờ MSN. 15 năm nay, Bernardo Bertolucci phải ngồi xe lăn sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm không thành công.

Bernardo Bertolucci sinh năm 1940. Cha ông là nhà thơ Attilio. Mẹ ông là một giáo viên. Nhờ vào mối quan hệ của cha, ông được làm trợ lý của đạo diễn Pasolino từ năm 20 tuổi. Một năm sau, Pasolino giới thiệu ông trước công chúng với vai trò biên kịch của tác phẩm La commare secca.

Đạo diễn Bernardo Bertolucci.

Năm 1964, tác phẩm điện ảnh đầu tiên do ông làm đạo diễn - Before the Revolution - ra đời. Năm 1970, ông hợp tác với nhà quay phim Vittorio Storaro trong tác phẩm The Conformist. Họ sau này cùng tạo ra nhiều kiệt tác như The Spider's Stratagem (1970), Last Tango in Paris (1972), 1900 (1976) và The Last Emperor (1987).

Trong đó, Last Tango In Paris là một trong những bộ phim tai tiếng nhất thế kỷ 20, với cảnh sex bị đánh giá là có tính khiêu dâm. Phim bị cấm ở nhiều nước, cả ở một số vùng của Anh, dù được coi là tác phẩm số một của Bernardo Bertolucci và nhận ba đề cử Oscar. Diễn viên chính Marlon Brando và đạo diễn Bernardo Bertolucci được đề cử Oscar cho tác phẩm này nhưng không đoạt giải. Năm 2013, Bernardo Bertolucci thú nhận ông cố tình dàn cảnh và ép diễn viên Maria Schneider thực hiện cảnh bị cưỡng dâm trong phim, dù cô không đồng ý.

Trailer 'Last Tango In Paris' Trailer phim "Last Tango In Paris".

The Last Emperor được coi là tác phẩm để đời của Bernardo Bertolucci, giúp ông giành được chín giải Oscar, bao gồm "Hình ảnh xuất sắc" và "Đạo diễn xuất sắc". Phim kể về Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc, được đánh giá là một trong những bộ phim kinh điển về lịch sử châu Á. Ông được đánh giá là người tiên phong trong làn sóng làm phim kiểu mới ở Italy.

Hà Thu