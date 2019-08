Đạo diễn huyền thoại kịch Broadway chết ở tuổi 91

Harold Prince - người từng lập kỷ lục của ngành nhạc kịch tại Mỹ với 21 giải Tony - mất vì bệnh tuổi già.

Ngày 31/7, theo AP, đạo diễn và nhà sản xuất kịch Harold Prince qua đời tại nhà riêng ở Iceland. Các nhà hát thuộc hệ thống sân khấu Broadway ở Manhattan, New York (Mỹ) tắt đèn vào tối cùng ngày để bày tỏ sự thương tiếc. Đại học Pennsylvania, nơi Harold từng học sân khấu khi còn trẻ, đặt tên nhà hát của trường theo tên ông để tưởng nhớ cố đạo diễn.

Đạo diễn và nhà sản xuất kịch Harold Prince. Ảnh: People.

Harold Prince sinh năm 1928 tại Manhattan, thành phố New York (Mỹ). Ông bắt đầu gia nhập làng kịch Broadway từ thập niên 1950. Harold từng tám lần nhận giải Tony với tư cách đạo diễn, tám giải với tư cách nhà sản xuất kịch, hai giải sản xuất âm nhạc và ba giải ở các hạng mục đặc biệt. Ông nổi tiếng với nhiều vở kịch như Phantom of the Opera, Carabet, Sweeney Todd... Harold từng cho biết may mắn trong sự nghiệp vì được theo học hai tên tuổi lớn của Broadway là đạo diễn George Abbott và nhà sản xuất Robert E. Griffith.

Năm 1962, Harold cưới Judy Chaplin - con gái đạo diễn Saul Chaplin. Họ có hai con - nữ đạo diễn Daisy Prince và nhạc trưởng Charles Prince.

Đạt Phan (theo AP)