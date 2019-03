Danh ca R. Kelly ra tù lần thứ hai trong nửa tháng

Ca sĩ "I Believe I Can Fly" bị bắt vì không trả tiền nuôi con cho vợ cũ, tiếp nối các cáo buộc xâm hại tình dục gần đây.

Theo Guardian, R. Kelly được thả vào ngày 9/3. Đầu tuần, anh bị bắt giữ vì không trả khoản tiền nuôi con hơn 160.000 USD (khoảng 3,7 đồng) cho vợ cũ Andrea. Vào tháng trước, tòa yêu cầu anh phải trả khoản này cho cô để nuôi ba con của họ. Bộ đôi chia tay năm 2009.

R. Kelly và vợ cũ - Andrea.

Lần thứ hai chỉ trong vòng hai tuần, nam ca sĩ bị bắt. Ngày 22/2, R. Kelly bị cáo buộc 10 tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục với nhiều thiếu nữ từ 13 đến 16 tuổi. Anh bị giam khoảng một tuần rồi được bảo lãnh với số tiền 100.000 USD (2,3 tỉ đồng). R. Kelly liên tục phủ nhận cáo buộc. Anh khóc nức nở và la hét, thề rằng mình vô tội trong buổi phỏng vấn trên kênh CBS vào ngày 7/3.

Trước đó, đại diện nguyên đơn công bố đang giữ băng sex dài 45 phút trong đó có cảnh R. Kelly xâm hại cô gái chưa trưởng thành. Vào tháng 1, bộ phim tài liệu Surviving R. Kelly (Sống sót khỏi R. Kelly) được chiếu trên kênh Lifetime, tố cáo ca sĩ lạm dụng tình dục. Trong 20 năm qua, anh cũng thường xuyên vướng hàng loạt tin đồn, lời tố cáo liên quan đến tình dục.

R. Kelly phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục R. Kelly phủ nhận cáo buộc tình dục.

R. Kelly sinh năm 1967, là ca sĩ nhạc hip hop và R&B nổi tiếng với bài She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's (1991). Anh cũng nổi tiếng khi sáng tác bài You Are Not Alone (Michael Jackson hát). Các ca khúc nổi tiếng của R. Kelly là I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back the Hands of Time, The World's Greatest.

Như Ngọc