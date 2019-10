Truyền thông Thái Lan gọi Dan là ngôi sao đa tài. Ngoài ca hát, anh còn giỏi vũ đạo và chơi nhạc cụ chuyên nghiệp (piano, sáo, guitar...). Dan cũng tự sản xuất nhạc, thu âm và viết lời ca khúc. Loạt nhạc phẩm solo của anh được nhiều fan yêu thích, thuộc nằm lòng.

Về diễn xuất, anh tham gia gần 50 phim, được giới chuyên môn đánh giá cao dù không được đào tạo bài bản. Các phim điện ảnh lẫn truyền hình do anh làm đạo diễn kiêm biên kịch đều vào top ăn khách như: Love in the rain (2013), Fabulous 30 the series (2017), I sea U (2018), Love beyond frontier và Blacklist (2019)...