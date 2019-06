Đan Trường phát hành 165 ca khúc bằng USB

Ca sĩ chọn các bài hát của anh từ năm 1997 đến nay để giới thiệu đến khán giả dưới định dạng số.

Đan Trường đóng vai nam sinh ở tuổi 43

Sản phẩm mang tên The Best of Dan Truong’s songs - tuyển tập những ca khúc trong 37 album của anh. Đan Trường cho biết mất 3 tháng nghe lại và chọn các nhạc phẩm. USB có dung lượng 16 GB, được bán ở Mỹ lẫn Việt Nam.

Phong độ tuổi 43 của Đan Trường.

Đan Trường nói anh ra sản phẩm để hướng đến fan lâu năm. Trong thời nhạc số, ca sĩ vẫn cố gắng phát hành các đĩa CD. Tuy nhiên, người mua chủ yếu để làm kỷ niệm rồi sau đó vẫn nghe online hoặc tải nhạc về máy tính, điện thoại. Theo Đan Trường, khán giả của anh đa phần thuộc giới văn phòng, sinh viên, tài xế... Việc tổng hợp hàng trăm ca khúc đưa vào USB tiện lợi cho họ mỗi khi muốn nghe lại nhạc Đan Trường, vì chỉ cần gắn vào loa, máy tính hay máy nghe nhạc trên xe. Ca sĩ giữ nguyên định dạng không nén (lossless) để âm thanh vẫn nghe như trong CD, còn các ca khúc online của anh đa phần bị giảm chất lượng.

Cuối tháng 7, Đan Trường sẽ phát hành online MV Biết tất cả rồi (Nguyễn Đình Vũ sáng tác).

MV 'Trăng vỡ' - Đan Trường Đan Trường hóa Thần điêu đại hiệp trong MV "Trăng vỡ" (Minh Vy sáng tác) năm 2006.

Đan Trường sinh năm 1976, nổi tiếng với Kiếp ve sầu và nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Cuối năm 1999, album Đi về nơi xa giúp anh được biết đến nhiều hơn. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất của Làn sóng xanh. Anh kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013 và định cư ở Mỹ. Vợ kém anh 10 tuổi, có bằng cử nhân ngành marketing và kinh doanh quốc tế của Đại học San Jose. Năm 2017, anh đón con trai đầu lòng. Từ ngày có con, Đan Trường hạn chế đi diễn, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Năm 2018, anh trở lại thể loại MV cổ trang với hai bài hit cũ - Mưa trên cuộc tình và Biệt khúc chờ nhau.

Tam Kỳ