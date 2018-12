Phim đánh dấu sự trở lại của Toby Kebbel, sau các phim ăn khách Wrath of the Titans, Dawn of the Planet of the Apes, Fantastic Four và Warcraft.

Năm nay Toby Kebbel còn đóng hai tác phẩm khác - Gold và A Monster Call. Đầu năm tới, ngôi sao Anh xuất hiện trong bom tấn Kong: Skull Island.