Dàn sao Hollywood diễn show tại nhà

MỹElton John, Billie Eilish, Mariah Carey cùng nhiều sao Hollywood tham gia show trực tuyến "Living Room Concert for America", kêu gọi chống Covid-19.

Chương trình do Elton John phát động, được chiếu trực tiếp trên kênh truyền hình Fox, đài phát thanh iHeart và mạng xã hội Youtube tối 29/3 (giờ địa phương). Các nghệ sĩ tham gia tự thiết lập nơi biểu diễn tại nhà riêng, cùng nhạc cụ và các thiết bị truyền phát sóng. Buổi diễn kêu gọi khán giả ủng hộ các quỹ từ thiện như Feeding America và First Responders Children’s Foundation, với hy vọng giúp đỡ những người khó khăn trong dịch bệnh.

Elton John (phải) chuẩn bị lên sóng chương trình tại nhà riêng. Ảnh: Instagram.

Elton John không thể biểu diễn vì đang tự cách ly trong ngôi nhà không có nhạc cụ, giữ vai trò dẫn chương trình. Ca sĩ Alicia Keys mở màn chương trình bằng một bản piano và ca khúc Underdog. Mariah Carey hát Be My Baby dành tặng hai con vì chịu ở nhà trong thời gian phong tỏa. Billie Joe Armstrong - trưởng nhóm Green Day - hát bản hit Boulevard of Broken Dreams.

Nhóm Backstreet Boys thể hiện I Want It That Way từ nhà riêng của các thành viên. Billie Eilish ngồi trong phòng khách tại nhà ở Los Angeles, cùng anh trai Finneas hát bản hit Bad Guy. Demi Lovato biểu diễn Skyscraper, hát từ nhà riêng của cô ở New York, nơi đang là điểm nóng của dịch tại Mỹ. Phần biểu diễn của cô lồng ghép những hình ảnh thành phố chống chọi dịch bệnh.

Living Room Convert for America Một số phần diễn trong chương trình "Living Room Concert for America". Video: Fox.

Rocker David Grohl chơi đàn và hát My Hero, dành tặng những y bác sĩ đang ở đầu chiến tuyến chống dịch. Ông khuyên người dân chăm chỉ rửa tay, biện pháp hữu hiệu để giữ sức khỏe lúc này. Shawn Mendes đánh đàn cho bạn gái Camila Cabello hát My Oh My. Hai người hiện cùng sống tại Miami, cùng gia đình của nữ ca sĩ sau lệnh kêu gọi người dân không ra đường của chính phủ.

Lady Gaga không hát nhưng xuất hiện trò chuyện cùng khán giả. Cô khuyên mọi người hãy tự tìm niềm vui tại nhà trong quãng thời gian này. Các khách mời khác giao lưu, biểu diễn trên chương trình gồm MC Ellen DeGeneres, ca sĩ Sam Smiths, ngôi sao nhạc đồng quê Tim McGraw, vợ chồng Russell Wilson và Ciara.

Đạt Phan (theo USA Today)