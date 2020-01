Leonardo DiCaprio là ứng viên nặng ký của hạng mục nam chính trong phim hài/nhạc kịch. "Once Upon a Time in Hollywood" là phim điện ảnh đầu tiên anh đóng chính kể từ "The Revenant" (2015, giúp tài tử đoạt Oscar). Những đối thủ của Leo là Daniel Craig (Knives Out), Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Taron Egerton (Rocketman) và Eddie Murphy (Dolemite Is My Name).