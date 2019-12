Dàn nhạc giao hưởng TP HCM trình diễn rock

Dàn nhạc giao hưởng TP HCM chơi lại các bản "Hotel California", "Still loving you"... dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Lê Phi Phi.

HBSO (Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM) tổ chức chương trình Rock Symphony, trình diễn nhiều ca khúc rock kinh điển, như Hotel California (The Eagles), Still loving you (Scorpions), Knockin' on heaven's door (Guns 'N' Roses), Bohemian Rhapsody, Barcelona, Who wants to live forever (Freddie Mercury)...

Dàn nhạc giao hưởng tái hiện loạt bản rock kinh điển Chương trình "Rock Symphony" biểu diễn lần đầu vào cuối năm 2018. Video: HBSO.

Nhiều bản hard-rock (nhạc rock được chơi với cường độ lớn) cũng được trình diễn, bao gồm: Symphonic (Metallica), Dream on (Aerosmith), Highway star (Deep Purple)... "Mục đích của chương trình là nhằm chứng minh nhạc rock cũng có thể được biểu diễn bằng dàn giao hưởng", nhạc trưởng Lê Phi Phi cho biết.

Xen kẽ giữa các ca khúc là tiết mục hòa tấu nhạc Mozart, Beethoven. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Đoàn Nhạc kịch và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO như Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Nguyễn Hữu Trung Kiệt, Phạm Thanh Hoài...

Khách mời của chương trình là guitarist Tim Trần và ban nhạc Lý Huỳnh Long. Tim Trần sinh năm 2000, đang học khoa Sáng tác và Sản xuất âm nhạc tại học Polytechnic, Melbourne, Australia. Anh từng đoạt giải nhì cuộc thi Got Talent sinh viên thành phố Melbourne hồi tháng hai. Chương trình diễn ra hai đêm 27 và 28/12 tại Nhà hát TP HCM.

Mai Nhật