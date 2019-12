Ngọc Ánh (trái) biểu diễn Say you will - bài hát được khán giả Trống Đồng luôn yêu cầu. Chị nhớ kỷ niệm mỗi khi trời mưa, người xem không chịu về mà lên sân khấu ngồi quanh nghe ca sĩ hát. "Bây giờ TP HCM chỉ còn Trống Đồng là tụ điểm ca nhạc bình dân ngoài trời. Tôi hy vọng nghệ sĩ cùng khán giả chung tay giúp điểm diễn này tồn tại trong giai đoạn khó khăn chung", Ngọc Ánh nói.