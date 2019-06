Gazini là người mẫu nổi tiếng tại Philippines. Cô mồ côi cha từ nhỏ và được mẹ nuôi dưỡng. Người đẹp tốt nghiệp Cao đẳng Cebu Sacred Heart. Năm 2014, Gazini từng tham gia Bb Pilipinas nhưng không có giải. Tại đêm thi, Gazini cũng nhận hai giải thưởng phụ là "Face of Binibini" (Người đẹp ăn ảnh) và "Best in Long Gown" (Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất).