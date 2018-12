Dàn diễn viên 'Thành thật với tình yêu' sau 17 năm

"Thành thật với tình yêu" ("Did we really love?") từng gây "bão" khắp châu Á khi phát sóng trên MBC vào năm 1999. Phim xoay quanh mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Kang Jae Ho (Bae Yong Joon) và hai chị em họ Lee Shin Hyung (Kim Hye Soo) - Cho Hyun Soo (Yoon Son Ha). Những toan tính giữa tình yêu và tiền bạc thông qua góc nhìn của người trẻ được đạo diễn Park Jong khai thác triệt để, qua đó truyền tải các giá trị "chân - thiện - mỹ" trong cuộc sống.