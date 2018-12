Dàn diễn viên phim 'Mùa len trâu' sau 12 năm

Nam diễn viên quê ở Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An. Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM, anh lần lượt công tác tại Nhà văn hóa tỉnh Long An, Đoàn kịch nói TP HCM trước khi làm diễn viên tự do. Ở tuổi gần 50, Võ Hoàng Nhân vẫn tham gia nhiều phim truyền hình như "Hoa xương rồng", "Thế lực ngầm", "Giọt nước mắt hận thù", "Biển đời giông tố"... Trong hình là Võ Hoàng Nhân khi đóng phim "Hoa xương rồng".