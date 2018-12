Park Seo Joon vào vai Ji Ho trưởng thành, xuất hiện trong đoạn cuối phim. Tài tử sinh năm 1988, đóng phim từ năm 2011. Anh gây tiếng vang với Phù thủy tình yêu, Tìm lại chính mình (Kill me, heal me), She was pretty, Thanh xuân vật vã...