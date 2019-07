500 Days of Summer - Chuyện tình giữa Tom và Summer

Bộ phim (500) Days of Summer được công chiếu ngày 17/7/2009 tại Mỹ. Được làm với ngân sách vỏn vẹn 7,5 triệu USD, phim tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ sau khi ra rạp. Tác phẩm thu về hơn 60 triệu USD trên toàn cầu. Ngoài giải "Kịch bản gốc xuất sắc" ở Lễ trao giải Tinh thần độc lập, phim cũng nhận đề cử "Phim ca nhạc/hài hước xuất sắc" ở Quả Cầu Vàng lần thứ 67.

Nhờ thành công của (500) Days of Summer, êkíp đạo diễn, biên kịch và sao chính nhanh chóng thăng tiến trong làng điện ảnh. Với tác phẩm đầu tay này, đạo diễn Marc Webb được hãng Columbia mời chỉ đạo hai tập "bom tấn" The Amazing Spider-Man vào 2012 và 2014. Hai biên kịch Scott Neustadter và Michael H. Weber được mời chấp bút các dự án phim như The Spectacular Now, The Pink Panther 2, The Fault in Our Stars và để lại nhiều dấu ấn.