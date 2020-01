Nicola sinh năm 1995 tại New York, hơn Brooklyn năm tuổi. Cô cao 1,66 m, nặng khoảng 55 kg, số đo ba vòng lần lượt 86 - 63,5 - 84 cm. Người đẹp có đôi mắt xanh lá, mái tóc vàng.

Nicola diễn xuất từ lúc 11 tuổi với vai phụ trong phim điện ảnh và MV. Cô có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (năm 2010) và góp mặt ở "bom tấn" Transformers: Age of Extinction (năm 2014). Từ năm 2017, cô tham gia hãng Marvel, đóng trong series truyền hình Inhuman.