Cuộc sống Ricky Martin bên bạn đời đồng tính và con

Năm 21 tuổi, ca sĩ Ricky Martin rủ bạn trai vứt bỏ sự nghiệp, bỏ trốn để được sống hạnh phúc bên nhau nhưng bị từ chối.

Lúc đó, Ricky mới ký hợp đồng với hãng Sony và chuẩn bị phát hành album solo đầu tay. Bạn trai khi đó không muốn chuyện giới tính ảnh hưởng tới sự nghiệp của Ricky, từ chối đề nghị. "Sứ mệnh của anh là thay đổi cuộc sống của nhiều người. Tôi không muốn sau này anh hối hận khi bỏ tất cả chỉ đề cùng nhau bỏ trốn", Ricky kể với Oprah Winfrey lời bạn trai nói với anh ở tuổi đôi mươi. Sống trong xã hội sùng đạo ở Puerto Rico, chàng trai trẻ Ricky cho biết từng sống trong mặc cảm và luôn chối bỏ việc bản thân thích người cùng giới.

Kế hoạch "đào tẩu" đó không còn đáng sợ với Ricky Martin ở tuổi 47. Mới đây, giọng ca The Cup of Life cho biết chuẩn bị đón con thứ tư nhờ phương pháp mang thai hộ, bên cạnh anh là sự ủng hộ của gia đình, đồng nghiệp và chồng - họa sĩ Jwan Yosef - kém 13 tuổi. Hai người kết hôn cuối năm 2017. Ricky công khai đồng tính năm 2010. "Tôi muốn cảm ơn chồng con vì là chỗ dựa giúp tôi được sống thật với bản thân và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, nghệ thuật", nam ca sĩ nói khi nhận giải cống hiến vì người đồng tính của tổ chức Human Rights Campaign hôm 28/9.

Ricky Martin (phải) cùng chồng và hai con trai tại sự kiện của Human Rights Campaign hôm 28/9. Ảnh: Instagram.

Sau những năm tháng đỉnh cao, Ricky có ưu tiên khác trong cuộc sống - đó là gia đình. Năm 2008, anh có cặp bé trai song sinh Matteo và Valentino nhờ phương pháp mang thai hộ. "Lúc nhỏ, con hỏi có phải chúng từng ở trong bụng tôi không? Tôi đáp con ở trong tim cha và mãi mãi luôn ở đó", Martin nói với Enrique Santos Show. Hai con trai là động lực khiến anh công khai giới tính. "Tôi muốn các con nhìn thấy các cha chúng trên thảm đỏ. Tôi muốn các con tự hào khi có hai người cha và được nuôi dưỡng trong một gia đình hiện đại", Ricky cho biết.

Anh cân bằng sự nghiệp và gia đình, đặt các con lên hàng đầu. Ricky Martin ra ít sản phẩm âm nhạc mới hơn trước. Album gần nhất của nam ca sĩ - A Quien Quiera Escuchar - phát hành năm 2015. Anh chủ yếu đi lưu diễn, đưa hai con trai theo mỗi lần đi xa. Cuối năm 2018, anh chào đón con gái Lucia.

Trên Instagram, Ricky chia sẻ nhiều khoảnh khắc làm cha. Anh làm tóc tại nhà trong khi đẩy xe nôi cho con gái hay hóa trang thành Spider-man cùng con trai trong lễ Halloween. Nam ca sĩ cũng đưa gia đình về Puerto Rico, tìm hiểu văn hóa quê hương. Ricky rất tự hào về việc nuôi dạy con, mong muốn trở thành niềm cảm hứng cho các cặp đồng tính. Khác với nhiều ngôi sao ở Mỹ, anh khuyến khích các con xuất hiện cùng mình trên báo chí, truyền thông. "Tôi muốn công chúng nhìn thấy gia đình mình. Tôi muốn bình thường hóa điều đó. Nhiệm vụ của tôi là khiến họ thấy việc gia đình hai bố không có gì sai", anh nói với tạp chí Out.

Ricky Martin vừa cắt tóc, vừa trông con gái Lucia mới sinh. Ảnh: Instagram.

Ở bên cạnh Ricky là người bạn đời luôn đồng cảm, chia sẻ. "Anh ấy thú vị, thông minh, tài giỏi và là một người cha, người chồng tuyệt vời", nam ca sĩ nói với People về chồng. Năm 2016, anh hẹn hò Jwan Yosef, sau khi bị chinh phục bởi các tác phẩm hội họa của anh này. "Sáu tháng đầu, chúng tôi trò chuyện qua mạng. Tất cả đều xoay quanh chuyện quan niệm sống, không có những lời tán tỉnh, những bức hình khêu gợi. Lần đầu gặp, chúng tôi đều biết trước mặt là nửa kia của đời mình", Ricky nói với tạp chí Attitude.

Gia đình năm người hiện sống tại biệt thự rộng hơn 1.000 m2 trên đồi Beverly Hills, Mỹ. Ricky trang trí căn nhà bằng tranh của chồng. Theo AD, anh đang cho xây phòng thu âm tại nhà, vừa làm việc vừa dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. "Cuộc sống đã ban tặng nhiều điều. Nhưng điều khiến tôi biết ơn nhất là gia đình này. Tôi chỉ mong có sức khỏe tốt để được ở bên họ và tiếp tục làm việc, thực hiện các dự định dang dở", nam ca sĩ nói với People.

Nhà hơn 13 triệu USD của Ricky Martin và bạn đời đồng tính Biệt thự 13 triệu USD của Ricky Martin và chồng. Video: AD.

Đạt Phan