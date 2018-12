Cuộc sống hàng ngày của cựu người mẫu Ivanka - ái nữ nhà Trump

Tủ đồ hiệu của con gái Donald Trump / Con gái Donald Trump sành điệu so với 20 năm trước

Ivanka Trump sinh năm 1981 tại New York, là con gái của tổng thống Mỹ Donald Trump với vợ đầu Ivana Zelníčková. Là doanh nhân và cựu người mẫu, cô hiện giữ chức phó Chủ tịch của The Trump Organization. Người đẹp cao 1,8 m nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn năm 2007. Năm 2009, Ivanka kết hôn với Jared Kushner, con trai một nhà bất động sản New York. Hai người có một con gái và hai con trai: Arabella Rose Kushner (sinh năm 2011), Joseph Frederick Kushner (sinh năm 2013) và Theodore James Kushner (sinh năm 2016).

Ivanka Trump được bố cưng nhất trong các con và xem là cố vấn thân tín. Cô là người vừa giỏi kinh doanh, vừa chăm sóc toàn vẹn cho gia đình. Trên Harper's Bazaar, cô chia sẻ cuộc sống hàng ngày.

Ivanka Trump và bố - tổng thống Donald Trump.

6h: Tôi thường thức dậy vào giờ này và ước gì mình không phải làm vậy. Để sảng khoái hơn, tôi thường ngủ thêm vài phút nữa. May mà lũ trẻ dậy vào 7h nên tôi có khoảng 45 phút để làm đủ thứ việc, nào là đi tắm, chuẩn bị cho công việc, ngồi thiền trong vòng 15 phút và đọc báo. Thỉnh thoảng, tôi tập thể dục nữa.

7h: Tôi gọi Theodore và Joseph dậy trước, sau đó cùng hai đứa vào phòng của Arabella. Tôi trốn đằng sau chiếc giường. Thứ đầu tiên mà Arabella nhìn thấy là một màn trình diễn với những con thú nhồi bông do tôi làm, còn Joseph sẽ đóng giả là con rối cuối cùng. Mọi buổi sáng, con bé thích xem trình diễn thú bông trước khi ra khỏi giường. Sau đó, Arabella sẽ tự mặc váy công chúa lộng lẫy và cả gia đình cùng nhau ăn sáng.

8h30: Hai vợ chồng tới văn phòng. Jared chở tôi đến tòa tháp của gia đình Trump rồi tiếp tục đi bộ tới tòa nhà làm việc của anh ấy, cách khoảng ba tòa nhà nữa, trên đại lộ Fifth Avenue.

Hồi bố tôi còn trực tiếp làm việc ở đây, hai cha con và các anh trai của tôi luôn là những người đến sớm nhất. Cả ngày, tôi thường xuyên thấy bố vào phòng làm việc rồi lại tham gia các cuộc họp, cứ 10 đến 15 lần như thế. Ông ấy ở tầng 26, anh em tôi thì ở một tầng khác. Thông thường, nếu có ý tưởng nào đó vụt qua, chúng tôi mới ngồi nói chuyện với nhau. Còn không, tôi ở văn phòng và làm việc với hàng tá giấy tờ liên tiếp.

Kể từ khi trở thành tổng thống Mỹ, bố tôi đến Nhà Trắng và thích làm việc ở Phòng Bầu dục Vàng tại tầng hai phía nam vì nơi này tạo cảm giác nhẹ nhàng cho ông.

Ivanka bên chồng và hai con.

12h: Tôi ăn trưa với Arabella. Con bé sẽ được chở đến văn phòng, tôi gọi đồ ăn tới và hai mẹ con cùng dùng bữa. Lúc này, Arabella như trở thành trung tâm của vũ trụ. Con bé chạy khắp nơi, nó biết rất rõ tới phòng nào để được mọi người cưng chiều, chỗ nào có đồ chơi hay bút chì màu. Chúng tôi đi xuống nhà hàng Trump Grill. Con bé là người khá thích ăn những món bổ dưỡng, đặc biệt là cá. Vì vậy tôi hay gọi món cá hồi cho con bé và một vài lát rau củ để bên cạnh, sau đó gọi kem dâu.

Trong khi Arabella thưởng thức món cá hồi, tôi ăn cheese quesadilla. Tôi mang theo một vài đồ chơi nhỏ, những bức phác họa và bút chì màu để con bé tô vẽ. Nó hiểu được thế nào là giường ngủ, vòi hoa sen, bồn cầu.

13h15: Sau khi Arabella về nhà, tôi đến showroom giày của mình và dành khá nhiều thời gian để gặp gỡ khách hàng, thiết kế và kiểm tra các mẫu giày. Có ngày, tôi có tới 9 buổi gặp mặt. Trong suốt một ngày như thế, tôi uống rất nhiều nước, hoặc cà phê pha với trà để tạo nên hương vị đậm đà.

Vẻ nóng bỏng của cựu người mẫu Ivanka Trump.

17h: Giờ này tôi mới bắt đầu trả lời các cuộc gọi và sắp xếp hộp thư đến lộn xộn của mình trước khi rời khỏi văn phòng. Có tận 200 email được gửi đến mỗi ngày mà tôi phải giải quyết hết.

18h: Tôi luôn cố gắng về nhà vào lúc này. Việc đầu tiên khi tôi trở về nhà là ôm Theodore bé bỏng, rồi mới ngồi đọc truyện 15 phút cho Joseph nghe, cho bé ăn và dỗ bé ngủ, sau đó mới đến lượt Arabella. Con bé rất thích nghe tôi đọc truyện và hát Hoa nhung tuyết. Hát xong, tôi hỏi: "Được rồi, con thích hát bài gì tiếp theo nào?", con bé tiếp tục: "Hát Hoa nhung tuyết ạ". Arabella như cú đêm vậy, nó sẽ thức đến 21h30 nếu muốn.

20h: Hai vợ chồng ăn tối cùng nhau hoặc đi ăn với bạn. Tôi thích hẹn hò với Jared và cố gắng như thế ít nhất mỗi tuần một lần vào thứ bảy, bởi thứ sáu là ngày dành cho cả gia đình. Chúng tôi lần lượt lập kế hoạch cho từng ngày. Cả hai cùng nhau chơi vài môn thể thao, trong đó có thể dục dụng cụ.

Sau đó, chúng tôi đi xung quanh khu hàng xóm và ngắm nhìn khu đất mà chúng tôi đồng sở hữu, điều đó rất thú vị. Hoặc tôi sẽ đi dạo trên sân golf, chơi quần vợt, chạy bộ với bọn trẻ nếu chúng còn thức. Vào chủ nhật, tôi đi đến phòng tập gym hoặc phòng tập thể chất.

Ivanka Trump trên thảm đỏ 22h: Tôi không dành quá nhiều thời gian để chăm sóc da hàng ngày nhưng có một quy trình chăm sóc nhất định: tẩy trang, rửa mặt, dùng lotion và kem dưỡng ẩm. Sau đó, tôi kiểm tra email trong khoảng ba tiếng đồng hồ. Tôi thường đọc và trả lời xong xuôi hết các tin nhắn rồi mới yên tâm ngủ ngon được. Trước khi ngủ, tôi chuẩn bị bộ đồ mình sẽ mặc vào hôm sau. Tôi thích trang phục công sở sang trọng, nữ tính và linh hoạt.

1h: Phòng ngủ của tôi rất yên tĩnh, thanh bình. Tôi thích ga giường có màu trung tính, phẳng phiu và sạch sẽ. Khi lên giường, tôi sẽ đọc sách hoặc xem một tập trong chương trình The Real Housewives. Sau khi uống trà và một cốc nước lớn, tôi chìm vào giấc ngủ. Khi ấy, chồng tôi vẫn còn thức.

