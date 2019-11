Jung Woo (trái) dành nhiều thời gian cho phim ảnh. Anh là một trong những diễn viên hoạt động chăm chỉ nhất làng điện ảnh Hàn. Tài tử gây tiếng vang với loạt phim: “Hồ sơ Berlin”, “Ám sát”, “Người hầu gái”, “Thử thách thần chết” và “1987: When the days comes", "Take Point". Ha Jung Woo còn được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé xứ Hàn". Tính đến hết năm 2018, tổng số vé Ha Jung Woo bán được trong sự nghiệp là hơn 105,5 triệu - người trẻ nhất trong câu lạc bộ ngôi sao triệu vé, sau Song Kang Ho, Hwang Jung Min.

Tháng 12, phim điện ảnh "Mount Baekdu" của Ha Jung Woo đóng cùng Lee Byung Hun, Ma Dong Seok, Suzy phát hành. Anh cũng đang thực hiện bộ phim "Boston 1947".