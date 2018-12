Cuộc đời nhà thiết kế Alexander McQueen lên màn bạc

Hiện tượng làng bóng đá Anh - Jamie Vardy - có phim tiểu sử / Jared Leto hóa 'vua pop art' Andy Warhol trong phim tiểu sử

Hãng Pathé công bố dự án phim tiểu sử về huyền thoại thời trang Alexander McQueen trên The Guardian hôm 25/10.

Tác phẩm lấy bối cảnh năm 2009, xoáy vào thời gian nhà thiết kế chuẩn bị cho show diễn hoành tráng nhất sự nghiệp - quy tụ mọi mẫu thiết kế làm nên tên tuổi bản thân suốt 15 năm trước đó. Phim kể về những góc khuất đời thường của nhà thiết kế một năm trước thời điểm ông treo cổ tự sát vào 2010, ở tuổi 40.

Chân dung Alexander McQueen sẽ được tái hiện lên màn ảnh.

Jack O’Connell được chọn vào vai chính. Trước khi đến với dự án, diễn viên Anh từng đóng This is England (2006) và Unbroken (2014) của Angelina Jolie. Năm ngoái, ngôi sao 26 tuổi nhận giải BAFTA "Ngôi sao triển vọng".

Phim do đạo diễn Andrew Haigh thực hiện. Ông là tác giả 45 Years, The Weekend và series Looking. Riêng 45 Years được chọn tranh giải Gấu Vàng ở Liên hoan Berlin lần thứ 65, sau đó mang về cho minh tinh Charlotte Rampling giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Thành công về mặt nghệ thuật của tác phẩm tâm lý giúp đạo diễn đồng tính vào hàng những nhà làm phim tác gia đương đại nổi bật châu Âu.

Nam diễn viên Jack O’Connell hóa thân thành nhà thiết kế đồng tính.

Alexander McQueen sinh năm 1969, mất năm 2010. Xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp ngắn ngủi, ông tạo nên nhiều đột phá trong làng thời trang thế giới. Nghệ sĩ từng bốn lần thắng giải Nghệ sĩ thiết kế của năm tại Anh. Những nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Thái tử Charles Anh quốc, Tổng thống Xô Viết Mikhael Gorbachev, hay ca sĩ nhạc sĩ David Bowie… từng là khách hàng của ông.

Phim tiểu sử mới dự kiến khởi quay vào mùa xuân 2017.

