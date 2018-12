Sau lễ trao giải, Củng Lợi vào top tìm kiếm nhiều trên Weibo vì việc từ chối lên sân khấu. Cô và đạo diễn Lý An vốn được sắp xếp cùng trao giải Phim hay nhất cho An Elephant Sitting Still nhưng chỉ có mình Lý An lên sân khấu. Lý An giải thích "Củng Lợi quan hệ tốt với các giám khảo còn lại, muốn ngồi cùng họ", tuy nhiên khán giả cho rằng giải thích của ông không thỏa đáng. Phía Củng Lợi chưa phản hồi sự việc.