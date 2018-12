Cung Lê, Trương Ngọc Ánh dành ba tháng luyện võ cho phim mới

Cung Lê dự kiến về Việt Nam đóng phim hành động / Trương Ngọc Ánh đón Cung Lê đến Việt Nam

Chiều 5/5, Trương Ngọc Ánh và Cung Lê giới thiệu kế hoạch thực hiện phim The target - Mục tiêu chết tại TP HCM. Trong tác phẩm, cựu võ sĩ MMA gốc Việt làm đạo diễn, chỉ đạo võ thuật, đóng vai nam chính.

* Cung Lê biểu diễn những pha đấm tay, đá chân

Trương Ngọc Ánh, Cung Lê dành ba tháng luyện võ cho phim mới Trương Ngọc Ánh cho biết cô theo dõi toàn bộ hành trình võ thuật và đóng phim của Cung Lê. Năm 2015, họ có dịp gặp gỡ trong một liên hoan phim tại Mỹ. Cả hai đều mong muốn hợp tác trong một dự án điện ảnh. "Đầu năm tôi dự kiến thực hiện phim mới, mời anh Cung Lê tham gia. Lúc đó, anh đang lên kế hoạch cho dự án riêng và có ý định mời tôi vào vai nữ chính. Cả hai gặp nhau bàn bạc xem sẽ thực hiện dự án nào trước và quyết định chọn 'The target - Mục tiêu chết' ", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Cung Lê tâm sự từ lâu ấp ủ ước mơ về Việt Nam làm phim. Lần này làm việc cùng Trương Ngọc Ánh tại quê nhà, anh bất ngờ vì sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của nữ diễn viên cùng ê kíp. "Tôi mong muốn bộ phim này sẽ góp phần đưa điện ảnh Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế. Tôi là người Việt, dù đi đâu làm gì vẫn luôn là người Việt. Tôi rất hạnh phúc nếu có thể đóng góp một phần công sức nhỏ vào điện ảnh nước nhà", anh nói.

Ngoài phần giao lưu, Cung Lê còn thể hiện những pha hành động cho mọi người thưởng thức. Giữa tháng 5, cựu võ sĩ MMA sẽ cùng Trương Ngọc Ánh luyện võ thuật trong vòng ba tháng để chuẩn bị quay.

The target - Mục tiêu chết xoay quanh câu chuyện về hai điệp viên ưu tú người Việt là Mạnh (Cung Lê) và An (Trương Ngọc Ánh) thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ. Trong lần thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài, Mạnh và An đối mặt với băng nhóm mafia khét tiếng châu Á, buộc phải đưa ra những quyết định sinh tử. Mạnh và An lọt vô tầm ngắm của bọn tội phạm. Họ vừa phải thoát khỏi cuộc truy sát khốc liệt, vừa đấu tranh phá án. Phim sẽ bấm máy vào tháng 7 tại Mỹ, Nga và Việt Nam, dự kiến công chiếu dịp hè 2019.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh (trái) và Cung Lê.

Cung Lê sinh năm 1972, sang Mỹ định cư và trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Anh bất bại trong môn kickboxing (17-0) và có thành tích 12 thắng - 3 thua trong môn MMA. Sau khi giải nghệ năm 2015, anh tập trung vào sự nghiệp phim ảnh. Năm 2014, anh từng về Việt Nam giao lưu theo lời mời của một câu lạc bộ võ thuật.

Trên màn ảnh, Cung Lê gây chú ý với các phim Thập nguyệt vi thành (2009), The Man with the Iron Fists (2012), Nhất đại tông sư (2013) và Savage Dog (2017). Anh được Chân Tử Đan gọi là đối thủ mạnh nhất khi cả hai diễn cùng trong Thập nguyệt vi thành. Năm ngoái, Cung Lê xuất hiện trong phim hành động Security cùng tài tử Antonio Banderas.

Tâm Giao