Công Trí: 'Nhiều sao Mỹ từng từ chối thiết kế của tôi'

Bị Lady Gaga trả lại trang phục anh gửi cô mặc thử, nhà thiết kế Công Trí không thấy ngạc nhiên hay buồn.

- Các mẫu thiết kế của anh tiếp cận nhiều sao, khách hàng nổi tiếng ở Mỹ. Nhìn lại chặng đường chinh phục thị trường này, cảm xúc của anh ra sao?

- Tôi vào thị trường Mỹ mới được một năm. Tháng 2/2018, tôi sang xem tình hình để biết cần chuẩn bị gì cho cuộc chơi phía trước. Tháng 2 năm nay, khi diễn tại Tuần lễ thời trang New York lần đầu, tôi mời stylist, báo chí, người làm trong nghệ thuật đến xem. Nhiều người thấy hứng thú nên gửi mail đề nghị hợp tác. Đến tháng 9, khi diễn xong bộ sưu tập Xuân Hè 2020, nhiều người nổi tiếng liên tục diện đồ của tôi như Beyoncé, Sienna Miller, Julia Garner...

Tôi thấy vui và phấn khởi, bởi dù chuẩn bị, có những thành công đến bất ngờ. Theo tôi biết hiếm có nhà thiết kế mới nào diễn tại New York lại được nhiều sao Hollywood chọn mặc. Tôi nghĩ, nhiều khi sự may mắn chiếm đến 70% trong hành trình của mỉnh.

Bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của Công Trí Công Trí diễn ở New York Fashion Week tháng 9/2019.

- Làm đồ cho người nổi tiếng, anh phải tuân thủ những nguyên tắc gì?

- Đầu tiên phải ký hợp đồng bảo mật. Tôi không được đăng trên mạng xã hội những thông tin về khách hàng cho đến khi họ gửi ảnh. Thậm chí, có những người giấu danh tính như bà Michelle Obama, đến phút cuối mình mới biết.

Các sao quốc tế sẽ có những nguyên tắc rõ ràng, mình phải nắm được cô này thích gì, cô kia thích gì và những điều người ta không thích. Nhiều khi stylist của họ nói rất nhanh, chúng tôi phải hiểu ý để vẽ mẫu và gửi lại cho họ. Ngoài ra, để làm việc với các ngôi sao cần có sự chuẩn xác về mặt thời gian. Đồ từ Việt Nam ngày nào gửi, chắc chắn ngày nào đến tay họ. Yếu tố về vải vóc cũng rất quan trọng. Trước khi cắt may, chúng tôi phải chụp ảnh, quay video xấp vải ở điều kiện ánh sáng thông thường cho khách hàng duyệt.

Người thiết kế phải nhìn ra được mẫu trang phục phù hợp với hình tượng nghệ sĩ, phù hợp chương trình họ tham gia. Ngoài làm theo đơn đặt hàng, tôi cũng sẽ gửi kèm những yếu tố khác, chẳng hạn sự sáng tạo cá nhân, để người ta chọn. Bây giờ, nhìn một người phụ nữ, tôi biết họ thích gì để làm một bộ đồ khiến họ hài lòng.

Bà Michelle Obama (thứ hai bên phải) trong bộ suit lụa của Công Trí. Ảnh: Twitter.

- Anh rút ra bài học gì khi tiếp cận thị trường thời trang nước ngoài?

- Trong cuộc sống, tôi thường vẽ viễn cảnh thất bại và sống thế nào trong thất bại đó. Làm được như vậy, thành công sẽ chắc chắn hơn. Chúng tôi thường gửi trang phục đến các stylist để nghệ sĩ thử. Nhưng chuyên viên trang điểm Hung Van Ngo và các stylist giới thiệu mẫu thiết kế của tôi đến các ngôi sao là một chuyện, còn họ muốn mặc hay không lại là chuyện khác.

Lần đầu tiên bị từ chối, tôi thấy bình thường vì cũng đoán trước điều đó. Số lượng các thiết kế của tôi được sao mặc chỉ bằng một nửa số đồ tôi gởi đi. Có những người thấy chưa phù hợp nên họ chưa dùng, trong đó có Lady Gaga. Có người đồng ý mặc rồi nhưng lại đổi ý phút chót. Trong nước, nghệ sĩ chọn tôi vì họ tin thiết kế tôi đẹp. Còn các sao nước ngoài có thể nói không vì họ vốn quá nhiều lựa chọn.

Tôi làm nghề 20 năm. Với vị trí và bấy nhiêu kinh nghiệm, ở Việt Nam tôi có thể tự hào nhưng ở thị trường nước ngoài, tôi không là ai cả. Tôi biết phải kiên nhẫn, không bao giờ bỏ cuộc. Tôi phải vượt qua rào cản về tâm lý trước rồi mới động viên ê-kíp được. Tôi hiểu mình chỉ là nửa hạt cát trên sa mạc thôi, phải nghĩ như vậy mới cố gắng được.

Beyoncé diện đầm khoét ngực của Công Trí ra mắt "Vua sư tử". Nhà thiết kế cho biết bộ váy được ba người thợ làm liên tục trong ba ngày theo đơn đặt hàng của cô. Ảnh: Elle.

- Anh đã vượt qua những áp lực ra sao?

- Tôi đã quen với áp lực. Ngày xưa tôi còn lo không đủ vải tốt. Nhưng giờ, tôi có đối tác là những nguồn cung cấp vải cho các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài ra, tôi là người độc thân nên có thể dành hầu hết thời gian cho công việc. Tôi hay nói đùa lịch bay của mình kín không kém gì một tiếp viên hàng không. Khi nào rảnh lắm, tôi mới đi cà phê để bạn bè đỡ trách móc.

Những người áp lực nhất là êkíp của tôi. Bởi họ phải gác chuyện gia đình để đồng hành cùng tôi cả ngày lẫn đêm. Họ đã và đang hy sinh cuộc sống cá nhân để vẽ giấc mơ thương hiệu Công Trí. Tôi rất trân quý họ.

- Anh có dự định gì để quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng thời trang?

- Tôi từng đưa các chất liệu Việt Nam vào thiết kế, điển hình là bộ sưu tập Xuân Hè 2020 có vài bộ làm từ Lãnh Mỹ A. Lãnh Mỹ A có hạn chế là chỉ màu đen thôi. Nhưng cái hay của nó là câu chuyện đứng sau tấm lụa. Vải nào cũng làm nên áo quần, nhưng để làm nên mảnh vải Lãnh Mỹ A là cả một nét văn hóa. Tôi sẽ cố gắng hơn để quảng bá chất liệu này trong tương lai.

Công Trí, stylist Kate Young (đứng giữa) và dàn mẫu chụp ảnh kỷ niệm trong hậu trường show diễn Xuân Hè 2020 ở Mỹ. Ảnh: C.T.

- Anh nghĩ mình đang ở vị trí nào trong làng mốt Việt?

- Tôi không nghĩ nhiều đến việc so đo, phân định cao thấp. Tôi cũng không cho rằng mình diễn ở Tokyo Fashion Week hay New York Fashion Week là đẳng cấp cao so với đồng nghiệp trong nước. Với tôi, trong công việc không có đứng đầu hay đứng sau, quan trọng là tôi vui và hài lòng với điều mình làm, được khách hàng đón nhận. Còn nghĩ đến đẳng cấp, tôi sẽ còn mệt mỏi, không thể tập trung làm chuyện lớn.

Tôi vẫn hoạt động chính ở thị trường Việt Nam. Đối tượng khách của tôi là phụ nữ thành đạt, giám đốc và cả những bạn trẻ làm quản lý ở công ty lớn. Nhiều người nghĩ đồ Công Trí chỉ dành cho các ngôi sao trên thảm đỏ. Khi người ta đến cửa hàng của tôi, họ ngạc nhiên vì tôi có nhiều trang phục thường ngày, giá hợp lý.

Công Trí sinh năm 1978, là tên tuổi đi đầu ở lĩnh vực thời trang trong nước hiện nay. Trang phục của Công Trí được nhiều sao quốc tế lựa chọn như: Rihanna, Katy Perry, Beyoncé, Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama... Năm 2014, Công Trí trở thành ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Anh từng tham gia triển lãm thời trang chủ đề "Origin - Passion - Belief" tại Italy với tư cách một trong 100 gương mặt thời trang đương đại nổi bật tại các quốc gia. Anh còn được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi về thời trang, nhan sắc trong nước như Project Runway (2014, 2015), The Face Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019...

Vân An