Trong MV "Còn tuổi nào cho em" (sáng tác Trịnh Công Sơn) ra mắt chiều 10/8, An Trần - 14 tuổi, con gái của Trần Mạnh Tuấn - thổi saxophone.

MV kể về một thiếu nữ đam mê âm nhạc, sống trong tình yêu thương của gia đình và những người bạn. Cô dùng tiếng kèn saxophone tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, ý nghĩa. Video nhạc khép lại với hình ảnh An Trần chơi kèn dưới sự chứng kiến đầy tự hào của gia đình.

Con gái Trần Mạnh Tuấn ra mắt MV nhạc Trịnh Trích MV 'Còn tuổi nào cho em'.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (em gái Trịnh Công Sơn), vợ chồng ca sĩ Tấn Sơn - hoa khôi Ái Quỳ tham gia trong video với vai trò khách mời... MV được đạo diễn Điệp Văn thực hiện, có nhiều cảnh quay tại TP HCM và đảo Phú Quý.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chọn bản hòa âm smooth-jazz để con gái biểu diễn. "Tôi tự hào vì con gái. An Trần thực sự là dự án lớn nhất cuộc đời tôi. Con đã sẵn sàng cho một hành trình nghệ thuật để trở thành một nghệ sĩ", Trần Mạnh Tuấn nói.

An Trần biểu diễn bên cha - Trần Mạnh Tuấn - trong đêm nhạc Trịnh hồi tháng 4. Ảnh: Hữu Khoa.

Với An Trần, sản phẩm này có ý nghĩa đánh dấu sự dấn thân của cô vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Chọn ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, An Trần nói cô muốn bày tỏ tình cảm với cố nghệ sĩ tài hoa. "Sắp tới tôi du học tại Mỹ. Thông qua MV này, tôi có thể mang nhạc Trịnh giới thiệu với bạn bè quốc tế để góp phần quảng bá âm nhạc đương đại Việt Nam", cô nói. Cô vừa đạt được học bổng tại Học viện nghệ thuật Idyllwild Arts Academy, California (Mỹ).

An Trần thấy hãnh diện, may mắn vì sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Đôi lúc, cô áp lực vì phải cân bằng giữa lịch diễn và lịch học trên lớp. "Việc đi diễn khiến tôi có ít thời gian đi chơi như các bạn đồng trang lứa. Đổi lại, tôi được gặp gỡ những người nghệ sĩ mà tôi yêu thích, học hỏi kinh nghiệm từ họ, đồng thời được thể hiện niềm đam mê của mình là đứng trên sân khấu chơi kèn saxophone một cách điêu luyện", con gái nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cho biết.

An Trần tên đầy đủ là Trần Đàm An Phúc, sinh tháng 10/2004. Cô lần đầu biểu diễn kèn saxophone trên sân khấu trong chương trình ca nhạc truyền hình Dấu ấn 2013. An Trần còn diễn solo với Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam năm 2014, tham gia liên hoan One Jazz Festival tại Thái Lan năm 2015, hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng năm 2017. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất được mời tham gia biểu diễn tại chương trình We Are Asean - We Are One nhân hội nghị Cấp cao khối Asean tại Thái Lan năm 2019... Cô hiện là đại sứ của quỹ học bổng Trịnh Công Sơn.

