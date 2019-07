Thứ ba, 23/7/2019, 10:20 (GMT+7)

Cole Sprouse chia tay bạn gái Lili Reinhart

Diễn viên "The Suite Life of Zack and Cody" và bạn gái chấm dứt quan hệ sau hai năm.

Theo US Weekly, Cole và Lili cùng có mặt tại bữa tiệc sau lễ hội truyện tranh tại thành phố San Diego (Mỹ) hồi cuối tuần. Cặp sao tránh mặt nhau và tập trung trò chuyện với những đồng nghiệp khác. Cuối bữa tiệc, Cole nói với một bạn diễn rằng đã chia tay Lili. Nguyên nhân rạn nứt không được anh tiết lộ. Cole Sprouse và Lili Reinhart tại sự kiện thời trang Met Gala hồi tháng 5. Ảnh: Glamour. Cole và Lili hẹn hò từ năm 2017. Hai người quen khi cùng đóng series Riverdale của Netflix. Trong phim, họ đóng vai cặp tình nhân Jughead và Betty. Cole Spouse, 26 tuổi, là diễn viên người Mỹ. Khi còn nhỏ, anh nổi tiếng với vai Cody Martin trong series The Suite Life of Jack and Cody của Disney. Tháng 3, anh đóng chính trong bộ phim tình cảm Five Feet Apart của đạo diễn Justin Baldoni. Lili Reinhart, 22 tuổi, là diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Cô đóng phim từ năm 14 tuổi, từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Hustlers, Riverdale hay Surviving Jack. Nữ diễn viên cho biết từng bị trầm cảm trước khi gặp Cole Sprouse. Cuộc tình với tài tử đã giúp cô nhiều trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Cole Sprouse trong vai Cody Martin Cole Sprouse trong vai Cody Martin phim "The Suite Life of Zack and Cody". Video: TV Guide. Đạt Phan (theo US Weekly)