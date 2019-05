Cô gái điếc một tai vô địch The Voice Mỹ

Maelyn Jarmon vượt qua ba thí sinh của đội huấn luyện viên Blake Shelton.

Tối 21/5 (theo giờ Mỹ), Maelyn Jarmon trở thành nhà vô địch mới. Ba thí sinh còn lại là Gyth Rigdon, Detex Reberts và Andrew Sevener lần lượt về nhì, ba, tư. Vòng chung kết được phát sóng trực tiếp trên kênh NBC. Kết quả dựa trên số phiếu bầu từ khán giả truyền hình.

Maelyn Jarmon - quán quân The Voice US 2019. Ảnh: NBC.

Nữ ca sĩ 26 tuổi phát biểu khi nhận giải: "Thành công này là nhờ những người ủng hộ tôi suốt cuộc thi. Tôi mắc nợ các bạn rất nhiều". Trong đêm thi, Maelyn biểu diễn ca khúc tự sáng tác Wait For You cùng hai bản hát lại Unforgettable (của Nat King Cole) và Hallelujah (của Leonard Cohen). Cô nhận phần thưởng tiền mặt 100.000 USD (khoảng 2,34 tỷ đồng) và một hợp đồng thu âm cùng hãng Universal Music.

Maelyn sinh ra tại thành phố Frisco, bang Texas (Mỹ). Năm hai tuổi, cô từng nhét một vật nhựa vào tai gây thủng màng nhĩ. Sau khi điều trị, bác sĩ kết luận Maelyn bị điếc tai trái và chỉ còn 80% khả năng nghe ở tai phải. Cô vẫn quyết định theo đuổi nghề ca sĩ và theo học các lớp thành nhạc từ năm 13 tuổi. Trước khi tham gia The Voice, Maelyn từng biểu diễn tại các sân khấu ở Broadway và sáng tác một số ca khúc để bán trên các trang nhạc số.

Maelyn Jarmon vô địch The Voice Mỹ Maelyn biểu diễn ca khúc "Hallelujah" trong đêm chung kết.

Maelyn giúp ca sĩ John Legend có chức vô địch trong mùa đầu tiên tham gia cuộc thi với tư cách huấn luyện viên. Ba thí sinh còn lại đều thuộc đội của danh ca nhạc đồng quê Blake Shelton. Hai huấn luyện viên Adam Levine và Kelly Clarkson không có thí sinh lọt vào vòng chung kết.

The Voice US là cuộc thi âm nhạc ra mắt lần đầu năm 2011, được sản xuất dựa theo chương trình The Voice of Holland của Hà Lan. Nhiều tên tuổi như Christina Aguilera, Cee Lo Green, Adam Levine, Blake Shelton, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Gwen Stefani, Alicia Keys, Miley Cyrus làm giám khảo cuộc thi. Javier Colon, Dia Frampton, Beverly McClellan, Vicci Martinez... từng là quán quân của chương trình.

Đạt Phan (theo People)