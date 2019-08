'Chuyện kinh dị lúc nửa đêm': Khi trang sách hóa nỗi sợ

"Scary Stories t​o Tell in the Dark" gợi nỗi sợ khi các thiếu niên thấy cái chết của bạn bè hoặc chính họ nhưng không biết cách ngăn tử thần.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Scary Stories to Tell in the Dark lấy bối cảnh năm 1968 tại một thị trấn nhỏ Mill Valley (Mỹ). Ngoại ô nơi này có dinh thự bỏ hoang của gia tộc Bellows - gắn liền với câu chuyện về cái chết của cô gái trẻ Sarah Bellows. Có những lời đồn đại rằng Sarah kể những câu chuyện rùng rợn từ một cuốn sách, dẫn đến cái chết của trẻ con trong thị trấn.

Vào đêm Halloween, một nhóm thiếu niên tìm đến dinh thự và nhìn thấy những hiện tượng kỳ lạ. Tò mò về những câu chuyện rùng rợn, cô bé Stella (Zoe Margaret Colletti đóng) mang sách của Sarah về nhà. Stella và nhóm bạn phát hiện những câu chuyện mới tự động xuất hiện trong quyển sách, kể về việc chính họ bị quái vật truy đuổi. Nhóm bạn phải tìm cách cứu lấy bản thân, đồng thời khám phá những bí mật đằng sau thân phận Sarah Bellows.

Trailer Scary Stories to Tell in the Dark Trailer phim.

Scary Stories to Tell in the Dark được chuyển thể từ loạt truyện kinh dị của tác giả Alvin Schwartz và họa sĩ Stephen Gammell. Loạt truyện tập hợp những câu chuyện kinh dị ngắn, đa phần có nguồn gốc từ dân gian. Nó gồm ba phần: Scary Stories to Tell in the Dark (1981), More Scary Stories to Tell in the Dark (1984) và Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones (1991).

Ê-kíp chọn những truyện ngắn tiêu biểu để xây dựng thành từng tình huống. Bốn câu chuyện ngắn được sử dụng trong phim là Harold, The Big Toe, The Red Spot, và The Dream. Ngoài ra, các nhà làm phim sáng tạo thêm một câu chuyện không có trong phiên bản sách là Jangly Man. Mỗi phần nhắm đến một nạn nhân cụ thể - bị truy đuổi bởi nhân vật phản diện có tạo hình gớm ghiếc hoặc các hiện tượng ám ảnh.

Với những phân cảnh được dựa trên phiên bản sách, đạo diễn bám sát chi tiết đặc trưng của câu chuyện - có thể là tạo hình, động cơ hoặc cách sát hại của nhóm phản diện. Tác phẩm tạo ra nỗi sợ từ nhiều hình tượng như bù nhìn, xác chết, nhện ký sinh đến người phụ nữ kỳ dị.

Một cảnh kinh dị trong phim. Ảnh: Lionsgate.

Các nhà làm phim xây dựng chuỗi diễn biến dựa trên những phần ngắn riêng biệt. Chúng liên kết với nhau bằng cách tuần tự xuất hiện trong sách của Sarah Bellows. Sự đa dạng về chất liệu giúp bộ phim hấp dẫn và khó đoán hơn. Mỗi khi những dòng mới lộ diện trong quyển sách của Sarah, người xem hồi hộp đoán ai sẽ là nạn nhân tiếp theo và đối mặt chuyện gì.

Guillermo del Toro - người từng đoạt hai giải Oscar ("Phim xuất sắc" và "Đạo diễn xuất sắc" cùng The Shape of Water (tên tiếng Việt: Cô gái yêu thủy quái, năm 2018) - giữ vai trò nhà sản xuất và phát triển kịch bản. Dấu ấn của nhà làm phim Mexico được tạo ra trong khâu tạo hình các quái vật. Nhóm thực thể tà ác trong Scary Stories to Tell in the Dark có những nét đặc trưng như bù nhìn giống xác chết bị sâu bọ đục khoét hay người đàn bà có khuôn mặt to quá khổ, trắng bệt cùng nụ cười quái gở.

Ban đầu, Guillermo del Toro được nhắm đến cho vai trò đạo diễn, nhưng sau đó André Øvredal đảm nhận dự án. Øvredal từng tạo dấu ấn ở dòng phim kinh dị, với những tác phẩm có kinh phí thấp và được đánh giá tích cực như Trollhunter và The Autopsy of Jane Doe. Nhà làm phim Na Uy khá chắc tay trong các thủ pháp jump scare (tình huống hình ảnh và âm thanh xuất hiện đột ngột). Ngoài ra, Øvredal biết cách tạo căng thẳng qua lối cắt dựng trong cảnh nạn nhân lẩn trốn, tiêu biểu như trích đoạn ở cánh đồng. Ở đoạn chiếc giường trong phòng, dù bối cảnh đơn giản, đạo diễn biết sử dụng góc quay và cắt cảnh linh hoạt để gây bất ngờ cho diễn biến.

Tạo hình bù nhìn trong phim. Ảnh: Lionsgate.

Ngoài ra, Scary Stories to Tell in the Dark ẩn chứa thông điệp xã hội. Xuyên suốt phim, chiến tranh Việt Nam được nhắc đến nhiều lần như một cuộc chiến phi nghĩa, đẩy nhiều thanh niên Mỹ vào chỗ chết. Một nhân vật trốn nghĩa vụ quân sự, bị cơ quan chức năng Mỹ khinh miệt nhưng lại là "người hùng" của câu chuyện, cả về đạo đức lẫn lòng dũng cảm. Các nhà làm phim còn sử dụng một số chi tiết tri ân những tác phẩm kinh dị kinh điển - tiêu biểu là phim Night of the Living Dead (1968) được trình chiếu trong cảnh các nhân vật xem phim ngoài trời.

Các diễn viên trong phim hầu hết đều là những gương mặt mới. Các diễn viên trẻ như Zoe Margaret Colletti, Michael Garza chỉ mới tham gia vào một, hai dự án điện ảnh trước đây. Họ diễn tròn vai, thể hiện sự kinh hãi khi phải đối mặt với thế lực tà ác. Ngoài ra, Austin Zajur tạo nhiều tiếng cười khi đảm nhận vai trò "cây hài" của phim.

Dù có nhiều điểm sáng, phim vẫn còn nhiều tình huống nặng tính sắp đặt, tiêu biểu như việc tìm thấy cuốn sách hay đoạn băng ghi âm của Sarah Bellows. Kết phim cũng tương đối đơn giản, chưa làm rõ được mối liên hệ giữa Sarah và những quái vật khác. Với nhãn PG-13 (không phù hợp người dưới 13 tuổi) ở Mỹ, phim không có các màn hành động dữ dội cho các fan của dòng phim kinh dị hạng nặng. Trên Rotten Tomatoes, 80% giới phê bình đánh giá tích cực tác phẩm.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với tên Chuyện kinh dị lúc nửa đêm và nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi).

Minh Dương