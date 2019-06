Chris Martin chia tay mỹ nhân ‘50 sắc thái’

Ca sĩ nhóm Coldplay và Dakota Johnson “đường ai nấy đi” sau hai năm hẹn hò.

Chris Martin hẹn hò mỹ nhân '50 sắc thái'

Theo Hollywood Life, bạn bè của ca sĩ cho biết cặp sao chia tay từ tháng trước. "Chris và Dakota sống thoải mái và luôn hạnh phúc bên nhau. Họ dự định tiến tới hôn nhân. Việc chia tay làm nhiều người ngạc nhiên", nguồn tin cho biết.

Chris và Dakota trong một buổi hẹn hò hồi tháng 12/2018. Ảnh: Refinancegold.

Chris và Dakota hẹn hò từ tháng 10/2017. Hai người lần cuối xuất hiện cùng nhau hồi tháng 4, khi cùng đi leo núi tại Malibu, bang Califonia (Mỹ). Tháng 12/2018, nhiều tờ báo đưa tin cặp sao muốn tiến tới hôn nhân.

Chris Martin, 42 tuổi, từng kết hôn với diễn viên Gwyneth Paltrow năm 2001. Cặp sao có hai con Apple (15 tuổi) và Moses (13 tuổi). Hai người ly dị năm 2014. Ca sĩ từng viết tặng vợ như Fix You, Magic, Swallowed in The Sea... Sau khi ly hôn, Chris hẹn hò với hai diễn viên khác là Jennifer Lawrence và Annabelle Waillis. Trong khi đó, Dakota Johnson, 29 tuổi, từng hẹn hò với người mẫu Matthew Hitt trước khi quen với Chris.

Ca khúc 'Magic' - nhóm Coldplay "Magic" - ca khúc Chris Martin viết về hôn nhân đổ vỡ với Gwyneth Paltrow. Video: Youtube.

Đạt Phan