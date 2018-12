Chris Hemsworth đóng vai trùm giáo phái bí ẩn

Cơ bắp giúp 'thần Thor' Chris Hemsworth đổi đời / Người đẹp '50 sắc thái' tái xuất trong phim kinh dị 18+

Phim do Drew Goddard đạo diễn và biên kịch, thuộc thể loại ly kỳ pha hình sự. Câu chuyện diễn ra vào năm 1969 tại El Royale - một khách sạn có quá khứ đen tối, nằm ở biên giới hai bang California và Nevada (Mỹ). Trong một ngày, chàng lễ tân trẻ tuổi (Lewis Pullman đóng) chào đón sáu vị khách có thân thế bí ẩn.

* Trailer phim

Trailer Bad Times at the El Royale PHÚT KINH HOÀNG TẠI EL ROYALE Họ bao gồm mục sư Daniel Flynn (Jeff Bridges), nữ ca sĩ Darlene Sweet (Cynthia Erivo đóng), hai chị em tội phạm nhà Summerspring (Dakota Johnson và Cailee Spaeny đóng), tay bán máy hút bụi Laramie (Jon Ham đóng) và Billy Lee (Chris Hemsworth đóng) - thủ lĩnh một tà giáo. Mỗi người đều có bí mật và dường như có liên quan đến nhau trong quá khứ. Những màn thanh trừng và săn đuổi bắt đầu diễn ra trong khách sạn. Ngôi sao Russell Crowe cũng góp mặt trong một vai diễn được giữ kín. Dakota Johnson - mỹ nhân của loạt phim "50 sắc thái" - sẽ thủ vai một nữ tội phạm đến từ miền Nam nước Mỹ.

Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của Chris Hemsworth và đạo diễn Drew Goddard sau lần cộng tác trong The Cabin in the Woods - phim kinh dị được khen ngợi năm 2012. Trong trailer, tài tử Australia xuất hiện với bộ dạng phong trần, phanh ngực áo cùng thái độ bí ẩn. Đây là phim thứ ba trong năm nay của anh sau 12 Strong và Avengers: Infinity War.

Bad Times at the El Royale dự kiến chiếu ở Việt Nam từ ngày 19/10 với tên Phút kinh hoàng tại El Royale.

Ân Nguyễn