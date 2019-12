Chồng Lan Khuê khoe con trai đầu lòng

Tuấn John - chồng Lan Khuê - lần đầu chia sẻ hình ảnh rõ mặt con trai vào sáng 7/12.

Chồng người mẫu viết: "Buddy already has his mom’s model 'look' (tạm dịch: Con đã có thần thái người mẫu như mẹ). Lan Khuê cho biết nuôi con bằng sữa mẹ. Vợ chồng cô hàng ngày bận rộn chăm sóc bé. "Tôi được chồng, gia đình hỗ trợ rất nhiều nên không vất vả trong việc chăm con. Tôi cũng nhờ thêm các dịch vụ chuyên về chăm sóc sức khỏe cho mẹ và trẻ để thuận tiện hơn", Lan Khuê nói.

Sau khi nghỉ sinh, Lan Khuê sẽ trở lại công việc với vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2020.

Con trai đầu lòng của Lan Khuê. Ảnh: T.J.

Lan Khuê sinh con đầu lòng vào ngày 23/11. Trong suốt quá trình mang thai, người đẹp dừng hoạt động showbiz. Thi thoảng cô tham gia một số sự kiện do bạn bè tổ chức hoặc làm từ thiện.

Lan Khuê cùng John Tuấn Nguyễn (Tuấn John) làm đám cưới tháng 10 năm ngoái, sống chung với gia đình chồng trong một biệt thự tại TP HCM. Trần Ngọc Lan Khuê sinh năm 1993, đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 và lọt vào top 11 Miss World 2015. Cô từng làm giám khảo The Face 2017.

John Tuấn Nguyễn là Việt kiều Canada, sinh năm 1987, cháu trai của doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn - chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Gia đình anh nổi tiếng trong giới làm ăn Khánh Hòa và là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tâm Giao