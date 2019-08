Dương Thị Ngọc Thoa người gốc Khmer, sinh năm 1998, cao 1,72 m, số đo ba vòng là 85-62-92 cm. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi Sinh viên An ninh thanh lịch lần thứ sáu do Đại học An ninh nhân dân TP HCM tổ chức. Ngọc Thoa cũng là thủ khoa của Trường Văn hóa II - Bộ Công An. Tại cuộc thi, người đẹp được đánh giá cao với ngoại hình nóng bỏng, sáng sân khấu. Cô vào Top 3 Người đẹp thể thao.