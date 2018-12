Chiếc đồng hồ 'bước ra từ thần thoại' của Fendi

Các thiết kế của bộ sưu tập Haute Fourrure 2016-2017 ra mắt trong khung cảnh như trong cổ tích tại đài phun Trevi, Rome.

Vừa qua, giới mộ điệu được hòa mình vào không khí và màu sắc trong những câu chuyện cổ tích châu Âu qua buổi trình diễn bộ sưu tập phụ kiện mới của nhà mốt Fendi ngay trên mặt đài phun Trevi - di sản nổi tiếng ở thành Rome. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sinh nhật lần thứ 90 của một trong những thương hiệu thời trang xa xỉ thế giới. Đêm diễn được dàn dựng như cuộc dạo chơi của một nàng công chúa với những loài hoa trong khung cảnh khu rừng cổ tích. Người bạn đồng hành của nàng chính là My Way Sapphires.

Không chỉ là chiếc đồng hồ, My Way Sapphires còn là món trang sức quý giá của phái đẹp.

Nối tiếp thành công của dòng My Way nổi tiếng, My Way Sapphires Limited Edition được thiết kế bởi Karl Lagerfeld và Silvia Venturini Fendi - nghệ nhân đời thứ 3 của gia đình. Việc giới hạn chế tác 50 chiếc phần nào chứng tỏ sự đặc biệt của mẫu đồng hồ. Nhà thiết kế Silvia mô tả chiếc đồng hồ là "sự diễn giải của cho DNA của Fendi". Vì vậy, My Way Sapphires là món trang sức quý giá, một tác phẩm nghệ thuật kim hoàn được chế tác với tay nghề thủ công đỉnh cao.

Mặt số khảm trai của My Way Sapphires điểm 3 viên kim cương ở vị trí số 3, 6 và 9 giờ. Cảm hứng đó được tiếp nối thành một chuỗi các viên kim cương tạo thành vòng tròn ở trung tâm mặt số. Số kim cương này có tổng trọng lượng 0,24 carat.

Bên cạnh kim cương, sapphire cũng là chất liệu làm nên linh hồn của thiết kế. Sapphire trên vòng đệm (bezel) được kỳ công nạm đính với tổng trọng lượng lên đến 3,37 carat, chưa kể kính sapphire bảo vệ mặt đồng hồ. Ở vị trí 12 giờ trên mặt số là logo của nhà mốt. Biểu tượng hai chữ F kinh điển còn lặp lại ở móc khóa dây đồng hồ, tạo mối liên kết xuyên suốt, đậm tính di sản của Fendi.

Fendi My Way Sapphires LE có phần lông cáo Glamy có thể đính vào hoặc tháo rời dễ dàng chỉ với một thao tác đơn giản.

Phần lông cáo Glamy, với từng sợi lông được các nghệ nhân trau chuốt tỉ mỉ, thể hiện tinh thần "Fur-on" tinh tế và xa xỉ đặc trưng nơi nhà mốt. Người đẹp hoàn toàn thoải mái chọn lựa thể hiện cá tính khi đeo đồng hồ có phần lông Glamy hoặc tháo rời để phô bày sự gợi cảm nơi cổ tay. Thiết kế đường cong của đồng hồ được lấy cảm hứng từ mái vòm nhà hát cổ của thành Rome.

Nằm trong bộ sưu tập thời trang được Vogue đánh giá xuất sắc, My Way Sapphires không chỉ đại diện cho sắc màu thần tiên "Fairytales" mà còn tiêu biểu cho sự khác biệt của nhà mốt Fendi. Đó là sự giao thoa giữa gu thẩm mỹ ấn tượng của thành Rome và trình độ chế tác đồng hồ tinh xảo Thụy Sĩ.

My Way Sapphires có 2 màu sắc để lựa chọn gồm xanh đại dương và hồng quý phái. Phần lông cáo Glamy được thiết kế theo màu đồng hồ tương ứng. Giá bán sau thuế của cả hai phiên bản này là 204 triệu đồng.

Đồng hồ Fendi My Way Sapphires hiện được trưng bày tại Miluxe Boutique:

- Hà Nội: Tràng Tiền Plaza, Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

- TP HCM: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, quận 1.

(Nguồn: Miluxe Boutique)