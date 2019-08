Ca sĩ nhảy, hát trong video nhạc "Em đã nói anh rồi", ra mắt tối 2/8.

Em đã nói anh rồi mang âm hưởng sôi động, do Park Jeongwook - nhà sản xuất nhạc phim nổi tiếng ở Hàn Quốc - thực hiện. Anh từng tạo nên nhiều bài hit trong các phim đình đám như Secret Garden, Iris, Bad Love, Nice Guy, She was pretty... Trong MV, Chi Pu hóa thân thành cô gái bị phụ tình, tìm cách trả thù người yêu. Ca sĩ diện trang phục ôm sát, cầm súng, gươm. Cô cũng thể hiện khả năng đọc năm câu rap.

Chi Pu đọc rap trong MV mới

Sau ba giờ ra mắt trên Youtube, MV nhận hơn 430.000 lượt xem và hơn 6.000 bình luận. Nhiều khán giả nhận xét ca khúc bắt tai, hình ảnh đẹp mắt nhưng chê Chi Pu hát chưa rõ lời, giọng đọc rap không dứt khoát. . "Bài mới nghe khá ổn nhưng tôi nghĩ Chi Pu nên chọn các bài hát ballad nhẹ nhàng, phù hợp với chất giọng mình hơn", bình luận của tài khoản Phạm Linh nhận hơn 80 lượt like (đồng tình). "Mỗi lần Chi Pu xuất hiện đều mới mẻ, ấn tượng. Tôi rất thích trang phục, vũ đạo của cô ấy", khán giả Mai Nguyễn nhận xét.

Tạo hình của Chi Pu trong MV mới.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993. Cô được biết đến sau khi lọt vào top 20 cuộc thi Miss Teen Vietnam 2009. Cô từng tham gia nhiều phim như Thần tượng (2013), Hương ga (2014), Chung cư ma (2014), Yêu (2015), Vệ sĩ Sài Gòn (2016), Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai (2016)...

Tháng 10/2017, Chi Pu gây chú ý khi tuyên bố lấn sân ca hát. Cô liên tiếp tung bốn MV: Từ hôm nay, Cho ta gần hơn, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Có nên dừng lại. Giọng hát của cô trở thành đề tài gây tranh cãi, bị nhiều khán giả nhận xét là "thảm họa". Hot girl một thời khẳng định không từ bỏ ca hát vì vẫn có nhiều người ủng hộ và khen ngợi. Đến nay, Chi Pu được khen tiến bộ với một số ca khúc như Đoá hoa hồng, Anh ơi ở lại. Ca sĩ cho biết cô dành hơn một năm học luyện thanh, cách luyến, láy tròn trịa với mong muốn có thể xóa bỏ định kiến của khán giả về giọng "phô" trước kia.

Thanh Thanh