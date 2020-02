Chị em Kim Kardashian ẩu đả

Kim Kardashian và chị gái Kourtney đánh lộn trên sóng truyền hình sau khi cãi vã.

Chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians (KUWT) mùa 18 sẽ phát sóng từ cuối tháng 3 trên kênh Eonline. Êkíp tiết lộ video ngắn giới thiệu nội dung, trong đó gây chú ý là cuộc cãi vã của chị em nhà Kardashian.

Khloe, 35 tuổi, hỏi Kourtney trong video: "Sau chị có thái độ như vậy?". Kourtney, 40 tuổi, đáp: "Em đừng có xen vào chuyện không phải của mình". Tình huống trở nên căng thẳng khi Kourtney nói với Kim Kardashian: "Em chẳng có gì mà nói" và ném chai nước vào cô. Ở cảnh sau đó, Kim nói: "Đừng có xông vào tôi như thế" trước khi đấm chị gái.

Kim Kardashian và Kourtney Kardashian ẩu đả Trailer chương trình "Keeping Up With The Kardashians" mùa 18. Video: Eonline.

Theo CNN, mối quan hệ giữa Kim và Kourtney được chương trình khai thác nhiều năm qua. Kim thường xuyên phê phán chị gái lười nhác, vô tránh nhiệm với công việc và gia đình. Năm 2018, Kim từng chê Kourtney là người xấu nhất nhà. Trong khi đó, Kourtney nghĩ em gái thiếu tôn trọng và thường nói xấu cô. Năm 2018, cô từng nói sẽ rời show nhưng được các em gái thuyết phục tiếp tục tham gia.

Nhiều khán giả nhận xét chị em nhà Kardashina cố tình tạo scandal để hút khách. Ngày 27/2, trên chương trình The Ellen DeGeneres Show, bà Kris Jenner xác nhận vụ ẩu đả là thật, nói xấu hổ vì hành động của hai con gái. "Chúng không đánh nhau như thế từ hồi trung học. Tôi quát các con cần trưởng thành hơn". Bà cho biết hai chị em đã làm lành.

KUWT là series truyền hình thực tế về cuộc sống của gia đình Kardashian - Jenner, lần đầu phát sóng năm 2007. Chương trình xoay quanh câu chuyện đời tư ồn ào với nhiều tranh cãi của sáu chị em trong nhà - Kourtney, Kim, Khloé, Rob Kardashian, Kendall và Kylie Jenner - đều là những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội. Gia đình đang chuẩn bị ghi hình cho mùa tiếp theo.

Đạt Phan (theo CNN)