'Chị chị em em' thu 26 tỷ đồng

"Chị chị em em" của đạo diễn Kathy Uyên thu 26 tỷ đồng sau năm ngày, trong đó có bốn ngày chiếu sớm (sneak show).

Nhà phát hành CGV chọn chiến lược rải đều các buổi chiếu để "hâm nóng" tác phẩm suốt tuần. Phim chiếu sớm từ ngày 14, 15/12 (cuối tuần trước), có thêm một số suất vào ngày 18, 19/12, rồi phát hành từ ngày 20/12. Theo đơn vị này, Chị chị em em bán hơn 400.000 vé. Cuối tuần này, phim vẫn trụ rạp ổn định ở các hệ thống CGV, Galaxy, Lotte, dù gặp cạnh tranh của đối thủ lớn - Mắt biếc và Jumanji: The Next Level.

Hậu trường cảnh nóng Chị chị em em Hậu trường cảnh nóng "Chị chị em em".

Trong phim, Thanh Hằng hóa thân Thiên Kim - phát thanh viên, con gái một doanh nhân giàu có, kết hôn với Huy (Lãnh Thanh). Cuộc sống họ xáo trộn khi Bảo Nhi (Chi Pu) được Thiên Kim đưa về nhà. Tác phẩm có phần hình ảnh đẹp mắt, câu chuyện gây tò mò về âm mưu con người nhưng kịch bản, lối dàn dựng còn "sạn".

Từ trái qua: diễn viên Thanh Hằng, đạo diễn Kathy Uyên, diễn viên Chi Pu và Lãnh Thanh ở buổi ra mắt phim ngày 17/12. Ảnh: Quỳnh Trần.

Phòng vé Việt cuối năm sôi động khi có đến ba phim ăn khách. Theo Box Office Vietnam - trang quan sát phòng vé độc lập, Mắt biếc cũng đã thu hơn 20 tỷ đồng sau ngày đầu (20/12). Tác phẩm chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh có một số suất chiếu sớm từ ngày 19/12.

Với khởi đầu thuận lợi, cả Mắt biếc và Chị chị em em nhiều khả năng vào danh sách phim có doanh thu cao năm nay. Bom tấn Jumanji: The Next Level (có The Rock, Jack Black) cũng thu gần 40 tỷ đồng sau tám ngày, dù gặp sức ép lớn từ hai phim Việt. Tình hình này khá giống mùa Tết, khi hai phim nội Cua lại vợ bầu, Trạng Quỳnh thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông, khán giả, trong khi phim ngoại How to Train Your Dragon 3 cũng có chỗ đứng nhất định.

Ân Nguyễn