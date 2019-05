Châu Hải My ám ảnh hôn nhân đổ vỡ và độc thân tuổi 53

Diễn viên Hong Kong quyết định không bao giờ kết hôn sau khi chia tay tài tử Lữ Lương Vỹ.

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My sang Việt Nam / Châu Hải My: 'Tôi muốn ngắm Sài Gòn, thưởng thức ẩm thực Việt'

Ở tuổi ngũ tuần, Châu Hải My khá đắt show sự kiện, có nhiều hợp đồng quảng cáo, đóng phim. Sắp tới, cô sang Việt Nam giao lưu khán giả theo lời mời của một thương hiệu. Nữ diễn viên sống cùng thú cưng, không sử dụng mạng xã hội. Người đẹp tâm sự xa lánh Weibo giúp cô thanh thản, thoải mái hơn.

Châu Hải My ở tuổi ngũ tuần.

Châu Hải My trải qua nhiều mối tình, trong đó tình đầu để lại tổn thương sâu sắc. Giữa thập niên 1980, cô là diễn viên mới được đài TVB ưu ái. Hải My thường đóng phim buổi tối, một mình đi quãng đường xa từ trường quay về nhà. Đồng nghiệp Lữ Lương Vỹ luôn chờ cô hoàn thành buổi quay để đưa cô về. "Lúc đó tôi 19 tuổi, chưa biết thế nào là tình yêu, cũng không hiểu anh ấy đang theo đuổi mình. Tôi chỉ cảm thấy kỳ quặc, sao anh ấy đã xong việc mà cứ ngồi lại đợi tôi", Châu Hải My tâm sự trên Mingpao.

Nữ diễn viên cảm thấy vui vẻ khi ở bên Lữ Lương Vỹ. Năm 1988, tài tử cầu hôn người đẹp 22 tuổi ở Mỹ và tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ nhỏ ở đây. "Chúng tôi chẳng tổ chức thêm một nghi lễ nào, chỉ thông báo hai bên gia đình. Nhà thuê giúp việc, tôi chẳng phải nấu cơm. Cưới anh ấy, tôi thấy cuộc sống của mình không thay đổi gì", diễn viên từng nói.

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ.

Ngày tháng vui vẻ, vô ưu không kéo dài bao lâu. Trong tự truyện xuất bản năm 2010, Lữ Lương Vỹ kể: "Hải My là diễn viên nên cuộc sống không điều độ. Cô ấy ngủ khuya, hôm sau thức giấc lúc hai, ba giờ chiều. Bố tôi không thích điều đó". Gia đình nhà chồng đề nghị Châu Hải My thay đổi thói quen nhưng cô từ chối vì muốn theo đuổi nghiêp diễn. Một năm sau đám cưới, họ ly hôn. Bấy giờ nhiều tin đồn hôn nhân tan vỡ vì Hải My ngoại tình với Lê Minh nhưng Lữ Lương Vỹ phủ nhận.

Châu Hải My và Lê Minh trong phim Châu Hải My, Lê Minh trong phim "Đời không nuối tiếc".

Châu Hải My mất khoảng ba năm mới thoát khỏi nỗi đau khổ đổ vỡ. Nhiều năm sau nhìn lại, cô cảm thấy bản thân có chút vội vã, hồ đồ khi kết hôn. "Sống với nhau, đôi bên nhận ra đối phương có những điểm bản thân không ngờ tới", cô nói. Từ đó, diễn viên sợ hãi, ám ảnh về hôn nhân.

10 năm sau đổ vỡ, năm 1998, Châu Hải My công khai hẹn hò Ngũ Sĩ Vinh - CEO một tập đoàn của Hong Kong, mối tình chỉ kéo dài một năm. Tiếp đó, diễn viên yêu một kiến trúc sư kém bảy tuổi. Vì tình yêu, cô rời Hong Kong tới Trung Quốc đại lục sống cùng người tình. Sau 12 năm chung sống, họ chia tay năm 2016. Trên Sina, Hải My giải thích bạn trai muốn lập gia đình nhưng cô không đồng ý, từng hơn 10 lần từ chối cầu hôn. Người đẹp cho biết hôn nhân, con cái không phải đích đến khi cô hẹn hò.

Châu Hải My sinh năm 1966 ở Hong Kong. Năm 1985, cô thi Hoa hậu Hong Kong, sau đó gia nhập đài TVB, trở thành hoa đán hàng đầu đài này cuối thập niên 1980-1990. Diễn viên lưu dấu ấn qua loạt phim Dương gia tướng, Triệu phú lưu manh, Nghĩa bất dung tình, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994, Thiên địa hào tình, Đời không nuối tiếc (Tiêu điểm gãy), Mạt đại hoàng tôn, Mối tình nồng thắm, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương...

Như Anh