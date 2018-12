Charlie Hunnam khoe cơ bắp trong vai vua Arthur

Charlie Hunnam khóc khi bỏ vai tỷ phú bạo dâm của '50 Sắc thái' / Charlie Hunnam từ chối vai tỷ phú bạo dâm vì mâu thuẫn

Charlie Hunnam tái xuất màn ảnh trong bộ phim hành động giả tưởng của hãng Warner Bros. Trong phim, Hunnam vào vai nhà vua Arthur huyền thoại nước Anh. Trong sách sử, vua Arthur sống vào cuối thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên. Ông đích thân cầm quân ra trận chống lại cuộc xâm lăng của dân tộc Saxon. Sau những trận đánh vẻ vang, vua Arthur được coi là anh hùng dân tộc. Tên tuổi ông đi vào văn hóa dân gian, tiểu thuyết và thơ ca Anh.

Trailer phim "King Arthur: Legend Of The Sword" Trailer phim 'King Arthur: Legend of the Sword”

Trong phim mới, vua Arthur của Charlie Hunnam được phác họa là một chàng trai khôn lỏi sinh ra trên đường phố và không hề hay biết về xuất thân hoàng gia của mình. Sau một lần bị thách thức đánh nhau, chàng trai thua đau đớn rồi lên núi tìm thanh gươm thần, gặp được một phụ nữ bí ẩn tên Guinevere. Trong lúc học dùng gươm thần, Arthur đối đầu với quỷ dữ và đoàn kết nhân dân chống lại bạo chúa Vortigern (Jude Law thủ vai) - kẻ đã sát hai cha mẹ và cướp ngai vàng của anh.

Trailer phim hé lộ nhiều cảnh Charlie Hunnam cởi trần, khoe cơ bắp sáu múi và đánh đấm các địch thủ. Ngoài ra, đoạn phim dài ba phút cũng phô diễn nhiều trường đoạn chiến trận hoành tráng xử lý bằng kỹ xảo.

King Arthur: Legend Of The Sword là tác phẩm mới của đạo diễn Guy Ritchie (người từng làm loạt Sherlock Holmes đình đám). Ngoài Charlie Hunnam, phim hành động viễn tưởng quy tụ các ngôi sao Jude Law (AI, Sherlock Holmes), Djimon Hounsou (Guardians of the Galaxy), Aidan Gillen (Game of Thrones), Eric Bana (Star Trek) và Katie McGrath (Jurassic World). Tác phẩm do nhà sản xuất từng giành giải Oscar - Akiva Goldsman - thực hiện.

Phim dự kiến ra mắt vào tháng 3/2017.

Nhất Thanh