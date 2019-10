Chàng Tây viết tiểu thuyết tiếng Việt

"Phố Nhà Thờ" do tác giả người Serbia - Marko Nikolic - viết bằng tiếng Việt, kể cuộc sống người nước ngoài ở Hà Nội, lồng ghép chuyện tình yêu.

Nicolas, chàng trai người Pháp đến Hà Nội làm việc cho một công ty du lịch để chạy trốn quá khứ với một cuộc tình thất bại. Mang trong đầu hình dung về một vùng đất châu Á với những điều kỳ diệu, thanh bình, anh chàng lập tức choáng váng ngay khi rời sân bay tiến vào thủ đô: màn trời xám xịt, người lái taxi liên tục hỏi thăm quê quán, lương lậu, những dòng xe ken đặc không hàng lối, tiếng còi chen chúc liên hồi và một vụ va chạm xe máy ngay trước mắt nhưng "nạn nhân" mặt tỉnh bơ trèo lên xe đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Bìa sách "Phố Nhà Thờ".

Tác giả Marko Nikolic dẫn dắt người đọc vào Phố Nhà Thờ bằng lối viết hài hước, pha chất trào phúng, mở ra hành trình khám phá Hà Nội của gã trai Tây với đầy rẫy cảm xúc "á", "ố". Từ phố xá, con người, những câu chuyện gặp trên đường đều khiến Nicolas kinh ngạc vì khác biệt văn hóa. Những ảo tưởng ban đầu của một kẻ tiêu tiền Euro, có ngoại hình bắt mắt và đến từ châu Âu nhanh chóng khiến Nicolas hành xử như thể anh là trung tâm vũ trụ. Anh thấy cả Hà Nội xoay quanh mình, tất cả nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ xen lẫn phấn khích dành cho một "ông Tây".

Được sự tư vấn của một người bạn Pháp sống lâu ở Hà Nội, Nicolas thấy mình phải thể hiện ở đẳng cấp trên của xã hội. Anh thậm chí khinh bỉ đám Tây ba lô tới Việt Nam dạy tiếng Anh, ăn mặc lôi thôi, tụ tập uống bia rẻ tiền ở những quán bình dân, làm huyên náo một góc phố. Nicolas vung tiền ở những nhà hàng, quán bar sang trọng bởi mức chi tiêu đó chỉ bằng một phần nhỏ so với thu nhập của anh. Nicolas lên giường với các cô gái dễ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài và cái mác "đàn ông Pháp" sành ăn, mặc đẹp, biết uống rượu ngon, lãng mạn - để thỏa mãn nhục dục.

Trong hành trình đó, anh gặp cô gái tên Trà My - phục vụ tại một quán cà phê có tiếng ở phố Nhà Thờ. Trà My, với đôi má lúm đồng tiền, mang lại cho Nicolas cảm giác nhẹ nhõm khi ở bên và những xúc cảm yêu đương chân thành. Thế nhưng, với sự ích kỷ của bản thân, lo sợ bị ràng buộc do khác biệt văn hóa, Nicolas không sẵn sàng định danh mối quan hệ đó. Khi Trà My nói "Em yêu anh", Nicolas cảm thấy đó là một điều hệ trọng và tìm cách lảng tránh - điều dẫn anh tới đau khổ sau này.

Nửa sau của cuốn sách, Marko Nikolic tiết giảm giọng điệu trào phúng. Tác phẩm đi sâu vào phần đấu tranh tâm lý, những dằn vặt của nhân vật khi nhận ra đánh mất tình yêu thực sự và đi tìm mục đích sống.

Marko Nikolic sống ở Việt Nam từ năm 2014, bắt đầu viết cuốn sách cách đây một năm, bằng tiếng Việt. Trong hơn 300 trang sách, anh thể hiện vốn từ vựng tiếng Việt phong phú, thậm chí đưa vào nhiều thành ngữ, tục ngữ. Tác giả cho thấy sự am hiểu, sành sỏi văn hóa địa phương, phơi bày cả những nét tốt và xấu của vùng đất nơi anh sống. Các địa danh phố Nhà Thờ, quán cà phê, ngõ ngách đều có thực khiến những ai sống ở Hà Nội cảm nhận câu chuyện gần gũi, chân thực. Anh cũng chỉ ra phần nhốn nháo và tâm lý của những người nước ngoài khi đến Hà Nội sống - bao gồm tích cực lẫn tiêu cực.

Nhân vật trong tác phẩm tên Nicolas khiến độc giả liên tưởng đó chính là anh. Nikolic thừa nhận anh lấy cảm hứng từ các sự kiện và người từng gặp trong đời. Tất cả được anh ghi chép và xếp lại với nhau như trò chơi lắp ghép. "Nicolas là tôi, hay nói một cách chính xác hơn, Nicolas là phiên bản cũ của tôi. Nico phản ánh các hành động, suy nghĩ và lỗi sai của tôi trong quá khứ, song song đó là các điều bất hạnh và đau buồn mà các lỗi sai dẫn đến. Phố Nhà Thờ là một câu chuyện về sự vấp ngã của người hưởng thụ cuộc sống thay vì suy ngẫm về nó", anh nói.

Tác giả Marko Nikolic.

Chính Marko Nikolic mang tác phẩm anh viết tới công ty sách để đề nghị xuất bản. Ban đầu, anh bị từ chối bằng một bản liệt kê lỗi cho thấy bản thảo chưa đạt. Sau ba tháng nghiền ngẫm, anh sửa và mang đến nộp lại, được ký hợp đồng xuất bản.

"Phố Nhà Thờ hấp dẫn bởi nó trình bày góc nhìn vừa nông nổi vừa tinh quái, vừa hài hước vừa nghiêm trang của một gã trai Pháp mới sống ở Việt Nam. Một câu chuyện tình lãng mạn, những quan sát xã hội sâu sắc và hành trình tìm kiếm bản thân đầy day dứt của nhân vật đã được thể hiện trong lối văn tiếng Việt đầy tự nhiên và giàu cảm xúc của tác giả Marko Nikolic", biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy của cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - đơn vị xuất bản cuốn sách - chia sẻ.

Marko Nikolic sinh năm 1987 tại Serbia. Anh là thạc sĩ trong lĩnh vực giảng dạy tại Đại học Belgrade, Serbia và Đại học Latvia. Anh có thể sử dụng bốn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Việt. Marko dạy tiếng Anh ở Việt Nam từ năm 2014, hiện anh sống và làm việc tại Hà Nội. Marko viết sách từ năm 14 tuổi và từng ra mắt hai cuốn sách tại châu Âu. Tiểu thuyết Phố Nhà Thờ là cuốn sách thứ ba, được viết bằng tiếng Việt.

Di Ca