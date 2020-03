Cha của Taeyeon (SNSD) qua đời

Ông Kim Jong Gu - bố của ca sĩ Taeyeon (nhóm SNSD) - mất đúng ngày sinh nhật cô - 9/3.

Theo Joins, ông qua đời vì nhồi máu cơ tim. Ca sĩ hủy công việc để về nhà lo hậu sự cho cha. Công ty quản lý cho biết gia đình muốn cử hành tang lễ riêng tư. Hôm nay, cô dự kiến livestream, ra mắt bài hát Happy song phải hoãn. Trên nhiều diễn đàn, đông đảo khán giả chia buồn cùng ca sĩ, mong cô mạnh mẽ.

Ca sĩ Taeyeon. Ảnh: SM.

Taeyeon sinh năm 1989 ở Jeonju, thủ phủ tỉnh Jeollabuk. Cô còn có một anh và một em gái. Gia đình phát hiện, bồi dưỡng khả năng ca hát của cô từ bé. Năm 13 tuổi, cha mẹ mỗi tuần đưa cô tới Seoul để học thanh nhạc. Năm 2007, cô ra mắt với tư cách trưởng nhóm SNSD.

Trên Women Sense, ông Kim Jong Gu từng nói con gái trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Ông không bao giờ phản đối những điều con muốn làm. Khi con nổi tiếng, vợ chồng ông ít được gặp con hơn song ông bà an ủi bản thân con gái được nhiều fan thương yêu.

MV 'Fine' của Taeyeon MV "Fine" của Taeyeon. Video: Youtube.

Theo tvN từ khi tự lập, Taeyeon chăm lo cho người thân. Năm 2012, cô mua cho cha mẹ căn nhà ở khu vực đắt đỏ bậc nhất Jeonju, trị giá hơn 10 triệu USD. Những năm gần đây, Taeyeon đẩy mạnh hoạt động solo. Cô từng phát hành các album My Voice, This Christmas: Winter is Coming... Người đẹp tổ chức nhiều liveshow tại châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Thái Lan...

Như Anh (theo Joins)