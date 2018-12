Celine Dion - vinh quang nhờ chồng

Chồng Celine Dion qua đời sau khi ngã xuống sàn / Celine Dion: 'Tôi nhớ chồng vô cùng'

Giữa tháng 5, bốn tháng sau khi Rene Angelil qua đời, Celine Dion trở lại sân khấu theo ước nguyện của chồng. Cô tổ chức các buổi biểu diễn tưởng nhớ ông, tham gia nhiều cuộc phỏng vấn chia sẻ về cột mốc sự nghiệp mà người chồng quá cố đã từng bước xây dựng cho cô.

Celine Dion được biết đến với những bản tình ca trứ danh như My Heart Will Go On, Love Can Move Moutains... nhưng chuyện tình lãng mạn giữa cô và Rene Angelil mới là điều khiến người ta nhắc đến nhiều nhất. Ca sĩ 47 tuổi nói lời tạm biệt chồng vào đầu năm nay, khi ông ra đi vì căn bệnh ung thư vòm họng. Trong buổi diễn dành tặng Rene Angelil ngày 17/5 tại Las Vegas, Mỹ, Celine Dion thay nhiều bộ váy áo lộng lẫy, thủ thỉ: "Tôi muốn hát bản My Heart Will Go On như một món quà tri ân dành riêng cho người bạn đời".

Khi nhận cúp "Biểu tượng âm nhạc" tại Billboard 2016 từ tay con trai René-Charles hôm 22/5, Celine nghẹn ngào: "Việc tôi được đứng đây ngày hôm nay có sự giúp đỡ của nhiều người, nhưng tôi xin dành lời tri ân sâu sắc nhất cho mẹ tôi, các con tôi và quan trọng hơn hết thảy, người chồng yêu quý của tôi, người vẫn dõi theo tôi từ nơi xa xôi nào đó". Trước đó, trong chương trình Good Morning America, Celine Dion đã nhắn nhủ với chồng quá cố: "Anh đã chăm lo cho sự nghiệp của em. Anh đã chăm sóc cho bọn trẻ. Anh để ý tới mọi thứ. Như thế đã quá đủ rồi".

Celine và chồng, Rene Angelil.

Rene Angelil luôn là người chăm lo cho Celine Dion kể từ khi cô mới 12 tuổi. Mẹ cùng anh trai nữ ca sĩ đã gửi bản thu âm một ca khúc tới giám đốc âm nhạc Rene Angelil khi tìm thấy tên của ông sau bìa album nhạc. Ngay khi nghe bản demo, Rene Angelil đã lặng người trước giọng ca trong trẻo và chấp nhận thế chấp ngôi nhà đang ở để thực hiện album đầu tiên cho Celine Dion. Khi gặp Celine Dion, Rene đang trong tình cảnh khó khăn vì sự nghiệp đi vào ngõ cụt, phá sản, đối mặt các vụ kiện tụng, ly hôn...

Rene Angelil từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên kênh TVA năm 2012: "Đó dường như là cơ hội cuối cùng của tôi trong sự nghiệp. Giống như người chơi bài, gặp quân át chủ bài, giúp thay đổi cục diện và đem về cả gia tài".

Thành công của album đầu tiên La voix du bon Dieu - với hơn 100.000 bản được bán ra - khiến Rene Angelil thở phào khi canh bạc ông đặt cược đã thắng. Celine Dion trở thành ca sĩ được yêu thích trong cộng đồng Pháp ngữ. Hơn 10 năm sau đó, Celine Dion là nghệ sĩ được yêu thích ở Canada và Pháp nhưng khó khăn trong việc tìm chỗ đứng tại Mỹ. Rene Angelil chính là người nhận ra những hạn chế ở Celine Dion như chỉ sử dụng tiếng Pháp, hình ảnh thiếu cuốn hút...

Celine Dion khi mới 12 tuổi, bắt đầu hợp tác với Rene Angelil.

Năm Celine Dion 18 tuổi, Rene Angelil quyết định làm cuộc cách tân cho "gà cưng" của mình. Cô tạm vắng bóng trong thời gian dài để thay đổi vẻ ngoài, đồng thời trau dồi khả năng tiếng Anh. Album đầu tiên Celine Dion thử sức tại thị trường tiếng Anh là Unison (1990). Đĩa đơn Where Does My Heart Beat Now, nằm trong album này, đưa tên tuổi Celine Dion vào danh sách ca sĩ triển vọng và có mặt ở Top 10 Billboard.

Thành công ban đầu và đường hướng do Rene Angelil vạch ra nhanh chóng tạo hiệu quả rõ rệt. Celine Dion ghi dấu ấn đầu tiên tại Mỹ khi giành Oscar cho ca khúc Beauty and the Beast (trong phim hoạt hình Người đẹp và quái vật) năm 1992. Cũng thời gian này, người đẹp và quản lý nảy sinh tình cảm nhưng không dám công khai vì lo ngại khoảng cách tuổi tác cùng những nghi kị của người đời. Rene Angelil đã qua hai đời vợ, lại có con riêng. Ông lo sợ tình cảm riêng tư có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp đang lên của người yêu.

Celine Dion tâm sự trên tờ People về quãng thời gian phải kìm nén tình cảm vào năm 1994, sau đám cưới trang trọng ở Canada: "Tôi đã lo sợ những điều người khác nghĩ về mình. Khi đang yêu, bạn chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết".

Đám cưới của Celine Dion diễn ra năm 1994.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp, đưa tên tuổi Celine Dion tới toàn thế giới, mở ra khi ca khúc My Heart Will Go On xuất hiện năm 1997. Chính Rene Angelil là người đưa ra quyết định chính xác. Celine Dion ban đầu không thích ca khúc này và định không thu âm. Rene tìm cách thuyết phục cô thu thử. Bản thu sau đó được tác giả James Horner giới thiệu tới James Cameron và được sử dụng cho bộ phim Titanic.

Celine Dion không hát lại ca khúc này lần nào cho tới khi nó trở thành hiện tượng và giành được các giải thưởng tại Oscar, Quả Cầu Vàng, Grammy... Đĩa đơn My Heart Will Go On cũng là tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của Celine Dion với 15 triệu bản phát hành toàn cầu.

Có lẽ, hiếm ca sĩ nào có được người quản lý tận tâm như Rene Angelil. Ông từng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn trên radio của Canada năm 2006: "Tôi biết mọi thứ người ta viết và nói về Celine. Đó không phải để kiểm soát. Đó là vì sự thích thú với sản phẩm của mình. Bất cứ CEO nào cũng muốn biết xem người ta nói gì về sản phẩm của mình. Đó là cuộc sống của tôi. Đó là vợ tôi". Rene cũng từng bắt một nhà xuất bản ở Quebec tiêu hủy 200.000 cuốn tạp chí vì đăng những thông tin nói về khả năng sinh sản của Celine Dion.

Ngay cả khi mất đi, ông cũng âm thầm chuẩn bị tang lễ cho mình từ trước, để vợ bớt đau lòng, mệt mỏi.

Từ cô gái nhà nghèo, sinh ra trong một gia đình có 14 anh chị em với bố làm nghề bán thịt, Celine Dion đã trở thành diva được triệu người ngưỡng mộ và sở hữu gia sản khổng lồ lên tới 721 triệu USD (tính đến 2014), chỉ nhờ vào cuộc gặp gỡ định mệnh với Rene Angelil. Sự gắn bó giữa hai con người có lòng say mê với âm nhạc đã đem đến cho thế giới những bản tình ca ngọt ngào, và để lại câu chuyện tình đẹp như mơ mặc khoảng cách 26 tuổi.

