Cậu bé nghèo Tiền Giang thành quán quân ‘Thần tượng Âm nhạc nhí’

Đêm Gala 7 và cũng là chung kết cuộc thi Thần tượng Âm nhạc nhí diễn ra tại TP HCM với phần tranh tài của bốn thí sinh: Hồ Văn Cường, Bảo Trân, Jayden và Gia Khiêm. Với số phiếu bình chọn lên tới 59,2%, tương đương 200.000 tin nhắn trên khắp cả nước, cậu bé nghèo Tiền Giang – Hồ Văn Cường – trở thành quán quân đầu tiên của chương trình. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là 200 triệu đồng.

Á quân cuộc thi là “thiên thần bánh rán” Bảo Trân với 23,78% lượt tin nhắn bình chọn. Đồng hạng ba là cậu bé lai Jayden và “hot boy” Gia Khiêm.

Hồ Văn Cường bên cha mẹ sau khi được công bố trở thành quán quân Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên. Ảnh: Ân Nguyễn.

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh trình diễn hai tiết mục, trong đó có một ca khúc từng thể hiện ở các đêm thi trước. Hồ Văn Cường thể hiện hai ca khúc dân ca - Còn thương rau đắng mọc sau hè và Bà Năm. Ở cả hai màn trình diễn, cậu bé đều khiến ba giám khảo - Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Isaac - và khán giả trong khán phòng xúc động và khóc.

Hồ Văn Cường hát 'Bà Năm'

Với tiết mục Bà Năm, Hồ Văn Cường thực sự khiến hội trường bùng nổ. Màn trình diễn được dựng hoạt cảnh sân khấu đẹp mắt với ngôi nhà lá, khu vườn và có sự tham gia diễn xuất minh họa của NSƯT Phi Điểu. Bà cho biết đây là lần thứ hai diễn vai Bà Năm trên sân khấu, lần đầu là cho ca sĩ Phi Nhung. Nữ nghệ sĩ gạo cội dành nhiều lời khen cho Hồ Văn Cường vì giọng hát cảm xúc, gần gũi và chạm tới trái tim của người nghe.

NSƯT Phi Điểu diễn xuất minh họa trong phần trình diễn "Bà Năm" của Hồ Văn Cường. Ảnh: Ân Nguyễn.

Giám khảo Văn Mai Hương nhận xét: “Cô thực sự rùng mình ngay khi con hát những câu đầu tiên. Tưởng như có một luồng điện chạy hai bên khiến cô rụng rời cả người”. Á quân Vietnam Idol 2010 cho biết khuyết điểm của một người hát có thể bỏ qua hết nếu đẩy được cảm xúc. Và Hồ Văn Cường làm được như thế.

Trước khi bắt đầu đêm chung kết, MC Thảo My công bố người đứng đầu bình chọn đến thời điểm đó là Bảo Trân, theo sát nút là Hồ Văn Cường. Đây là một bất ngờ bởi qua các đêm thi trực tiếp trước đó, cậu bé nghèo Tiền Giang vẫn là thí sinh nhận được tổng bình chọn của khán giả cao nhất cũng như điểm số từ ban giám khảo. Tuy nhiên kết quả cuối cùng, Hồ Văn Cường vẫn là người chiến thắng.

Cậu bé đến từ Tiền Giang cho biết em không đặt nặng chuyện thắng – thua. Hồ Văn Cường tâm sự trước khi hát: “Với con, ngôi vị quán quân không quan trọng vì ngay từ đầu, con không nghĩ xa là vào được tới chung kết”. Cha mẹ cậu bé cũng có mặt để ủng hộ con trai. Cả hai khá rụt rè và ngại tiếp xúc với người lạ.

Bảo Trân có giọng hát nội lực và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Á quân Bảo Trân cũng có hai màn trình diễn đầy nội lực trong đêm thi cuối. Ở tiết mục thứ nhất, “thiên thần bánh rán” thể hiện lại ca khúc Con cò. Em trình diễn thuyết phục đến nỗi ca sĩ Văn Mai Hương tuyên bố muốn đứng chung sân khấu với giọng ca nhí trong tương lai. Với phần hai, Bảo Trân khiến tất cả khán phòng bất ngờ khi hát luyến láy kết hợp vũ đạo sôi động trong ca khúc của Lady Gaga - Born This Way. Tóc Tiên thốt lên: “Cô đã khóc vì quá ‘khiếp sợ’ con. Không thể ngờ mới 9-10 tuổi mà con đã có thể hát được như thế. Trân ơi, con ‘born this way’ để trở thành một ‘superstar’”.

Hai cậu bé Jayden và Gia Khiêm cũng đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Thí sinh lai Việt – Jayden – tự chơi đàn nhị thể hiện ca khúc Quê hương trong tiết mục thứ nhất. Sau đó, cậu lại mang đến không gian lắng đọng với bản nhạc We are the World. Trong khi đó, “hot boy” Gia Khiêm lại thể hiện hai màu sắc khác nhau trong hai tiết mục. Nếu như ban đầu, cậu chọn ca khúc nhạc Hàn – Bang Bang Bang – để khuấy động không khí thì sau, bản nhạc mộc mạc À ơi là lựa chọn hợp lý cho chất giọng của Gia Khiêm.

Ba giám khảo và bốn thí sinh vào chung kết "Thần tượng âm nhạc nhí".

Đêm chung kết Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên diễn ra gọn gàng với các phần trình diễn đầy màu sắc của bốn thí sinh. Sau hơn ba tháng diễn ra, cuộc thi Thần tượng Âm nhạc lần đầu tiên dành cho đối tượng thí sinh nhỏ tuổi đã thành công khi mang đến nhiều cá tính âm nhạc cũng như thu hút sự chú ý của khán giả.

