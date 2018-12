'Captain America: Civil War' cán mốc một tỷ USD

'Captain America 3' nâng doanh thu phim Marvel vượt 10 tỷ USD / Phim 'Zootopia' của Walt Disney là hiện tượng phòng vé

Khởi chiếu từ 6/5, Captain America: Civil War hiện thu về 1,05 tỷ USD toàn cầu và đang là phim ăn khách nhất năm 2016. Đây cũng là phim thứ ba của hãng Disney vượt mốc 300 triệu USD ở Bắc Mỹ trong năm nay, cùng Zootopia và The Jungle Book. Tuần qua, dù đã giảm sốt, Civil War vẫn thu về 33,1 triệu USD và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

"Captain America 3" hiện là phim ăn khách nhất 2016.

Trong khi đó, phim The Angry Birds đứng đầu bảng xếp hạng Bắc Mỹ tuần ra mắt với 39 triệu USD. Hoạt hình chuyển thể từ trò chơi điện thoại cùng tên ăn khách hơn hai phim hài Neighbors 2: Sorority Rising và The Nice Guys.

Neighbors 2, phần hai phim của Zac Efron và Seth Rogen, thu về 21,7 triệu USD. Tác phẩm có doanh thu khả quan vì đi theo trào lưu phim hài hạn chế khán giả dưới 17 tuổi. Quy tụ hai tài tử hạng A là Ryan Gosling và Russell Crowe, The Nice Guys đạt 11,2 triệu USD. Trước đó, tác phẩm được đánh giá tích cực khi chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes.

Ở thị trường thế giới, X-Men: Apocalypse thu về 103 triệu USD ở 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phim ra mắt và đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ở 71 thị trường. Bom tấn dị nhân của Fox sẽ ra mắt Bắc Mỹ từ ngày 27/5.

"The Angry Birds" ăn khách nhất tuần qua ở Bắc Mỹ.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Angry Birds Movie - Sony - 39 triệu USD

2. Captain America: Civil War - Buena Vista - 33,1 triệu USD

3. Neighbors 2: Sorority Rising - Universal - 21,7 triệu USD

4. The Nice Guys - Warner Bros. - 11,2 triệu USD

5. The Jungle Book - Buena Vista - 10,9 triệu USD

6. Money Monster - TriStar - 7 triệu USD

7. The Darkness - High Top Releasing - 2,2 triệu USD

8. Zootopia - Buena Vista - 1,6 triệu USD

9. The Huntsman: Winter's War - Universal - 1,2 triệu USD

10. Mother's Day - Open Road Films - 1,1 triệu USD

Vũ Văn Việt