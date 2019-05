Cảnh sát Hàn xin lệnh bắt Seungri

Cựu thành viên nhóm Big Bang bị cáo buộc môi giới mại dâm, tham ô tài sản.

Đối tác làm ăn khai Seungri từng môi giới mại dâm / Seungri bị điều tra thêm tội phát tán video đồi trụy

Ngày 8/5, cảnh sát gửi hồ sơ đề nghị tòa án bắt giữ Seungri và đối tác kinh doanh của anh là Yoo In Suk (chồng nữ diễn viên Park Han Byul). Từ tháng 3 tới nay, Seungri bị triệu tập thẩm vấn 17 lần. Cơ quan chức năng nắm bằng chứng nam ca sĩ và Yoo In Suk giới thiệu gái mại dâm cho nhà đầu tư nước ngoài vào các năm 2015, 2017. Yoo In Suk đã thừa nhận cùng Seungri môi giới mại dâm.

Seungri, Yoo In Suk còn bị cáo buộc biển thủ tiền của các hộp đêm mà hai người kinh doanh. Nam ca sĩ phủ nhận mọi cáo buộc.

Seungri (trái) và Yoo In Suk.

Cuối tháng 1, Burning Sun - hộp đêm do Seungri đầu tư - xảy ra bạo lực, quấy rối tình dục. Sự việc khởi nguồn cho chuỗi scandal chấn động Hàn Quốc. Các đài truyền hình KBS, SBS tố cáo ca sĩ dắt mối mại dâm, buôn bán, tàng trữ chất cấm. Burning Sun được xác định hối lộ cảnh sát. Nam ca sĩ rời nhóm Big Bang đồng thời giải nghệ.

Seungri cúi đầu xin lỗi Seungri xin lỗi khi bị triệu tập hồi tháng 3.

Seungri còn đang bị điều tra phát tán ảnh đồi trụy khi tham gia nhóm chat sex cùng ca sĩ Jung Joon Young. Jung Joon Young đã bị bắt, thừa nhận mọi cáo buộc về hành vi quay lén và phát tán video đồi trụy. Phiên tòa xét xử Joon Young sẽ diễn ra trong tháng 5.

Theo Starnews

Như Anh