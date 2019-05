Cảnh sát Hàn điều tra vụ sao nữ 28 tuổi chết trên đường cao tốc

Han Ji Sung liên tiếp bị hai ôtô tông phải khi dừng xe giữa đường.

Han Ji Sung lái xe chở chồng trên đường cao tốc gần sân bay quốc tế Incheon rạng sáng 6/5. Giữa đường, chồng cô đề nghị dừng xe để đi vệ sinh. Theo lời khai của chồng Han Ji Sung, ban đầu nữ diễn viên dừng xe ở lề nhưng sau đó cô lái xe sang làn giữa và xuống đường. Nữ diễn viên bị hai chiếc ô tô khác tông phải, thiệt mạng tại chỗ.

Han Ji Sung lái xe ra giữa đường, bước xuống và đứng ở đuôi xe, dẫn đến tai nạn.

Cảnh sát phát hiện nghi vấn quanh vụ tai nạn. Chồng Han Ji Sung khai đi bộ sang lề đường tiểu tiện, sau đó phát hiện tai nạn khi trở lại xe. Anh nói không biết vợ lái xe ra giữa đường lúc nào và tại sao cô xuống xe. Nhưng theo trích xuất camera, trước khi chồng Han Ji Sung sang lề đường đi tiểu tiện, nữ diễn viên đã xuống đường và đứng ở đuôi xe.

Chồng Han Ji Sung cho biết bản thân uống rượu nên vợ lái xe, anh không biết vợ có uống rượu không. Cảnh sát đang phân tích dữ liệu từ hộp đen của ôtô đồng thời điều tra thẻ ngân hàng của đôi vợ chồng cùng việc trước tai nạn, họ uống rượu ở đâu, với ai.

Diễn viên Han Ji Sung.

Han Ji Sung mới kết hôn hôm 9/3. Trạng thái cuối cùng của cô trên Instagram là bức ảnh cô đang cầm ly rượu. "Bạn à, cảm ơn bạn đưa tôi khỏi nhà", cô viết kèm bức ảnh. Han Ji Sung gia nhập làng giải trí năm 2010 với vai trò ca sĩ nhóm nhạc B.Dolls, sau đó chuyển sang đóng phim. Cô đóng vai phụ trong Second to Last Love, Happy Sisters, One Punch...

Theo YTN

Như Anh