Camila Cabello khen ngợi 'bạn trai tin đồn'

Nữ ca sĩ dành những lời "tuyệt vời nhất", "siêu tưởng" cho Shawn Mendes khi xem anh diễn tại Los Angeles.

Camila Cabello tái hợp Shawn Mendes trong ca khúc mới

Ngày 6/7, Camila viết trên trang Instagram cá nhân: "Shawn Mendes, màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời. Thật không thể tưởng tượng nổi". Những lời khen của ca sĩ Havana càng khiến người hâm mộ đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (ngày 4/7), cặp sao bị phát hiện hẹn hò và nắm tay nhau đi dạo ban đêm tại đường West Hollywood (Mỹ).

Camila và Shawn bị người hâm mộ nghi hẹn hò trong nhiều năm. Ảnh: Shutterstock.

Tháng 6, Camila Cabello và Shawn Mendes tái hợp, phát hành ca khúc Señorita. Trong MV, cặp sao đóng nhiều cảnh tình tứ. Camello vào vai một bồi bàn người latinh ở quán ăn. Cô gặp chàng du ca Shawn Mendes và hai người phải lòng nhau. Sau khi phát hành, Señorita đạt vị trí đầu bảng xếp hạng Itunes tại Mỹ ngay sau một ngày và vị trí thứ hai trên UK Single Charts. Trên nền tảng Youtube, MV thu hút gần 185 triệu lượt xem sau hơn hai tuần phát hành.

Camila Cabello và Shawn Mendes hát 'Señorita' Camila và Shawn tình từ trong MV "Señorita" phát hành cuối tháng 6.

Tin đồn về chuyện tình của Camila và Shawn xuất hiện từ năm 2015, khi cặp sao hợp tác trong bản hit I Know What You Did Last Summer. Hai người nhiều lần phủ nhận hẹn hò. Chia sẻ trên chương trình Late Night Show của James Corden, Shawn nói: "Mỗi lần tôi định tỏ tình, cô ấy đều gạt đi". Ngược lại, Camila cho biết nam ca sĩ không muốn hẹn hò và chỉ coi cô là bạn.

Camila Cabello, 22 tuổi, là ca sĩ người Cuba. Cô từng được biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony, tham gia cuộc thi The X Factor phiên bản Mỹ. Năm 2018, Camila trở thành hiện tượng âm nhạc thế giới sau thành công của ca khúc Havana.

Shawn Mendes, 20 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ người Canada. Anh được biết đến nhờ hát lại các ca khúc nổi tiếng trên Youtube và được ký hợp đồng với hãng Island Records ở tuổi 16. Sau hơn bốn năm trong làng nhạc, anh trở thành ngôi sao đắt giá, liên tiếp ra mắt nhiều bản hit như Treat You Better, If I Can't Have You... Năm 2018, nam ca sĩ được chọn vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới" của Time. Trước đó, anh từng ba lần liên tiếp lọt vào danh sách "25 thiếu niên có sức ảnh hưởng" từ năm 2014 đến năm 2016 của tạp chí này.

Đạt Phan (theo People)