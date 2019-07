Camila Cabello hôn Shawn Mendes ở tiệm ăn

Hai ca sĩ thể hiện tình cảm ở nơi công cộng dù không xác nhận hẹn hò.

Camila Cabello và Shawn Mendes bị bắt gặp hôn nhau khi đi ăn tại một nhà hàng ở San Francisco, Mỹ hôm 12/7. Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ hôm 4/7, cả hai nắm tay nhau đi dạo ban đêm tại đường West Hollywood.

Camila và Shawn ở tiệm ăn.

Tin đồn về chuyện tình của Camila và Shawn xuất hiện từ năm 2015, khi cặp sao hợp tác trong bản hit I Know What You Did Last Summer. Hai người nhiều lần phủ nhận hẹn hò. Chia sẻ trên chương trình Late Night Show của James Corden, Shawn nói: "Mỗi lần tôi định tỏ tình, cô ấy đều gạt đi". Ngược lại, Camila cho biết nam ca sĩ không muốn hẹn hò và chỉ coi cô là bạn.

Hai ca sĩ là bạn nhiều năm trước khi vướng tin đồn hẹn hò.

Camila Cabello sinh năm 1997 ở Cuba. Cô là thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony, từng tham gia cuộc thi The X Factor phiên bản Mỹ. Năm 2018, Camila trở thành hiện tượng âm nhạc thế giới sau thành công của ca khúc Havana.

Shawn Mendes kém Camila hai tuổi. Ca sĩ người Canada được biết đến nhờ hát lại các ca khúc nổi tiếng trên Youtube và được ký hợp đồng với hãng Island Records ở tuổi 16. Sau hơn bốn năm trong làng nhạc, anh liên tiếp ra mắt nhiều bản hit như Treat You Better, If I Can't Have You... Năm 2018, nam ca sĩ được chọn vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới" của Time. Trước đó, anh từng ba lần liên tiếp lọt vào danh sách "25 thiếu niên có sức ảnh hưởng" từ năm 2014 đến năm 2016 của tạp chí này.

Camila Cabello và Shawn Mendes hát 'Señorita' Camila Cabello và Shawn Mendes hát "Señorita".

Họa Mi (theo TMZ)