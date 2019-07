'Cảm ơn con nhé' - bài hát về tình cha làm khán giả khóc

Nhạc phim "Về nhà đi con" được Quốc An viết từ những mảnh đời anh chứng kiến.

Giai điệu Cảm ơn con nhé do Quốc An thể hiện vang lên ở mỗi tập phim Về nhà đi con. Nhạc sĩ chia sẻ sáng tác ca khúc khoảng bốn năm trước. Ban đầu, anh thu âm tặng bạn bè, nhận được phản hồi tích cực. Bài hát được chọn làm nhạc phim vì trùng hợp nội dung, tinh thần tác phẩm.

Quốc An viết một mạch giai điệu và ca từ Cảm ơn con nhé trong nửa ngày. Cảm xúc đến từ những hình ảnh người cha, đứa con anh thấy trong đời thường. "Tôi từng thu âm bài hát tặng cho hai cha con một người bạn. Quan hệ giữa họ vốn căng thẳng nhưng nghe xong bài hát, cha con họ ôm nhau, hóa giải mâu thuẫn", Quốc An kể.

Bài hát viết về cảm xúc của người đàn ông từ khi làm bố tới khi con trưởng thành. Trên nhiều diễn đàn, nhiều người nói đã khóc khi nghe ca khúc. Bài hát cũng khiến họ mở lòng chia sẻ chuyện đời riêng, dù là trải nghiệm đớn đau hay hạnh phúc.

"Con mình gần sáu tuổi, chưa một lần gặp cha, nhưng con đã thuộc và rất thích hát bài này", khán giả Binh Nguyen viết. "9 năm rồi không được gọi tiếng cha. Nghe bài hát mà lòng tôi thắt lại. Mong một lần được ôm cha nhưng chỉ là ước mơ thôi", tài khoản Vu Ngo chia sẻ. Khán giả Nhi Nhi kể: "Ba mẹ mình ly dị từ lúc mình mới sinh ra. Bây giờ nghe bài này thấy nhớ ba mình ghê".

Một bà mẹ viết: "Tôi có người bố tuyệt vời và con gái tôi cũng có người bố tuyệt vời. Đó là may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi". Một cô gái theo chồng: "Con nhớ bố rất nhiều. Mong bố luôn khỏe mạnh. Con lấy chồng xa, không ở cạnh bố được. Yêu bố nhiều lắm".

Ca từ Cảm ơn con nhé đơn giản, đời thường. Câu hát gây nhói lòng với nhiều người nghe nhất là "Rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi rất xa". Xuân rồi lại đông, tre già măng mọc, dòng chảy cuộc đời thường tình nhưng nhức nhối. Có lẽ mỗi người cha trên đời đều từng nghĩ đến cảnh con lớn khôn cũng là lúc bản thân già nua, mắt mờ. Còn người con cũng bất giác thảng thốt khi hiểu có ngày không còn mẹ cha bên đời. Cảm xúc đó từng xuất hiện trong rất nhiều bài hát về cha và con trên thế giới.

You’re still young, that’s your fault,

There’s so much you have to go through.

Find a girl, settle down, if you want you can marry.

Look at me, I am old, but I’m happy.

Trong Father and Son, người cha nói: "Con còn trẻ và con sẽ mắc sai lầm. Còn nhiều điều con cần trải nghiệm. Tìm một cô gái, ổn định cuộc sống và nếu muốn, con hãy kết hôn. Còn cha, già đi nhưng cha hạnh phúc".

Bài hát Tản văn cha viết mà ca sĩ Lý Kiện thể hiện có đoạn: "Thẩn thơ nghĩ sau này tôi già như một nắm tiền giấy cũ. Con trai lúc đó hẳn đã thành người đàn ông mạnh mẽ. Một cô gái dễ thương cưới con tôi làm chồng. Mong hai đứa không phải vất vả như đời chúng tôi".

Lý Kiện - Tản văn của cha Lý Kiện hát "Tản văn cha viết". Video: Hunan TV.

Trong Về nhà đi con, ông Sơn (Trung Anh đóng), nói: "Bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về". Ngoài kia là chốn lao xao với đủ ngọt ngào, dối trá. Ngàn đời, gia đình là nơi trở về.

