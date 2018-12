Cách mặc đồ bất quy tắc của con trai Will Smith

Jaden Smith (phải) sinh ngày 8/7/1998 tại Mỹ, là con trai cả của tài tử Will Smith. Anh nổi lên từ vai diễn ấn tượng trong "The Pursuit of Happyness", "The Karate Kid". Ngoài đóng phim, Jaden còn là một ca sĩ dòng nhạc hip hop. Không chỉ ghi dấu ở làng điện ảnh, ca nhạc, anh được làng mốt đánh giá cao với gu thời trang khác biệt. Ngay từ nhỏ, Jaden đã thể hiện tính nghệ sĩ trong phong cách mặc. Cùng em gái Willow (trái), Jaden được coi là biểu tượng thời trang từ đầu thập niên 2010 đến nay.