Các series ra mắt tháng 8

"GLOW" xoay quanh đời đô vật nữ, "Mindhunter" xoáy vào tâm lý tội phạm còn series Hàn "Love Alarm" kể về ứng dụng giúp con người tìm tình yêu.

Preacher (mùa 4)

Ngày chiếu: 4/8

Đơn vị: AMC

Trailer Preacher (mùa 4)

Loạt phim dựa trên truyện tranh của DC, kể về Jesse Custer (Dominic Cooper đóng) - giáo sĩ có quá khứ tội phạm, sống bất cần và mất niềm tin vào cuộc sống. Khi phát hiện mình có khả năng điều khiển người khác bằng giọng nói, Jesse bước vào hành trình tìm kiếm các câu trả lời về đức tin, tạo hóa. Preacher được khen với nhiều cảnh hành động dữ dội, đạt 89% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Hoa hồng trên ngực trái

Ngày chiếu: 7/8

Đơn vị: VTV

Nghệ sĩ Hoàng Cúc trong phim 'Hoa hồng trên ngực trái'

Hồng Diễm hóa thân Khuê - cô gái bỏ dở chuyện học để kết hôn với người chồng gia trưởng (Ngọc Quỳnh đóng). Dù hết lòng với gia đình, cô lại bị chồng ép ly hôn khi người tình của anh (Lương Thanh đóng) có con trai. Phim còn quy tụ Hoàng Cúc, Kiều Thanh, Diệu Hương, Công Lý, sẽ chiếu vào khung giờ của Mê cung sau khi series này kết thúc.

GLOW (mùa 3)

Ngày chiếu: 9/8

Đơn vị: Netflix

Trailer GLOW mùa 3

GLOW gây chú ý khi kể về ngành đấu vật nữ thập niên 1980 ở Mỹ. Tên phim dựa theo chương trình có thật Gorgeous Ladies of Wrestling nhưng nội dung tác phẩm hư cấu. Nhân vật chính là Ruth Wilder (Alison Brie đóng) - nữ diễn viên chật vật với nghề chuyển sang đấu vật để đổi đời. Ở mùa ba, nhóm đô vật nữ bước vào hành trình mới ở Las Vegas (Mỹ). GLOW nhận đề cử Emmy cho series hài kịch năm 2018. Giới phê bình đánh giá phim có kịch bản lôi cuốn và các chi tiết về thập niên 1980 chuẩn xác.

Succession (mùa 2)

Ngày chiếu: 11/8

Đơn vị: HBO, tại Việt Nam chiếu trực tuyến ở HBO Go trên nền tảng FPT Play

Trailer Succession mùa 2

Nối tiếp thành công mùa đầu (2018) - nhận đề cử Emmy series chính kịch, loạt phim Succession được phát triển tiếp mùa hai với câu chuyện mang chất tâm lý pha châm biếm. Logan Roy (Brian Cox đóng) - một tỷ phú truyền thông và giải trí có ảnh hưởng lớn - đã già và bắt đầu nghĩ đến chuyện trao lại tập đoàn cho các con. Ở mùa trước, Logan chuẩn bị kế hoạch biến tập đoàn của mình thành số một thế giới, trong lúc vẫn đương đầu các sóng gió trong gia đình.

Mindhunter (mùa 2)

Ngày chiếu: 16/8

Đơn vị: Netflix

Trailer Mindhunter mùa 2

Series phim hình sự do Joe Penhall phát triển, dựa trên sách Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit của John E. Douglas và Mark Olshaker. Câu chuyện xoay quanh loạt phỏng vấn có thật của chuyên gia FBI với những tội phạm sát nhân. Họ muốn tìm hiểu cách chúng suy nghĩ để giải quyết các vụ án chưa phá được. Giới phê bình khen ngợi phim với 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Love Alarm

Ngày chiếu: 22/8

Đơn vị: tvN, Netflix

Trailer Love Alarm

Love Alarm là series Hàn Quốc đầu tiên do Netflix phát triển (một số phim Hàn khác chiếu trên hệ thống này nhưng không phải do họ sản xuất). Câu chuyện lấy bối cảnh thế giới giả định - nơi có một ứng dụng giúp con người nhận biết ai có tình cảm với mình trong phạm vi 10 m. Xã hội bị xáo trộn mạnh do công nghệ mới. Phim quy tụ các diễn viên Kim So-hyun. Jung Ga-ram và Song Kang.

Kiếm vương triều

Đơn vị: iqiyi

Trailer Kiếm vương triều

Series cổ trang kỳ ảo lấy bối cảnh khi nhà Tần diệt ba nước Hàn, Triệu, Ngụy. Kiếm khách trẻ tên Đinh Ninh (Lý Hiện) muốn diệt vua Tần. Đinh Ninh được sự giúp đỡ của Trưởng Tôn Thiển Tuyết (Lý Nhất Đồng) - nữ hiệp xinh đẹp.

Ân Nguyễn