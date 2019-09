Các series phim Âu Mỹ nổi bật tháng 9

Loạt phim điệp viên "The Spy", hoạt hình "Undone" hay "The Deuce" (kể về ngành phim khiêu dâm Mỹ) hứa hẹn gây chú ý trong tháng 9.

Tờ New York Times chọn 10 series tiềm năng sẽ bắt đầu phát sóng hay chiếu mùa mới trong tháng này.

Untouchable

Ngày chiếu: 2/9

Đơn vị: Hulu

Harvey Weinstein (trái) và em trai - Bob Weinstein - trong "Untouchable" Ảnh: BEI/REX/Shutterstock/Hulu.

Đạo diễn Ursula MacFarlane thực hiện series tài liệu về cú ngã của ông trùm làng phim Harvey Weinstein năm 2017. Nội dung tập trung vào góc nhìn của những phụ nữ tố cáo Weinstein. Họ phải trải qua áp lực lớn khi chống lại người đàn ông từng được xem là "không thể chạm đến" ở Hollywood. Cây bút Lucy Mangan chấm Untouchable điểm tuyệt đối trên Guardian, khen tác phẩm khai thác tốt góc khuất tâm lý các nạn nhân.

Wu-Tang: An American Saga

Ngày chiếu: 4/9

Đơn vị: Hulu

Wu-Tang: An American Saga kể khởi nguồn nhóm hip-hop

Câu chuyện xoay quanh sự hình thành Wu-Tang Clan - nhóm nhạc hip hop nổi tiếng. Phim lấy bối cảnh New York (Mỹ) thập niên 1990, khi tệ nạn ma túy hoành hành. Nghệ sĩ RZA muốn dùng nghệ thuật đoàn kết những thanh niên đang giằng xé giữa âm nhạc và các hoạt động phạm pháp.

The Spy

Ngày chiếu: 6/9

Đơn vị: Netflix

Trailer The Spy

Series kể về cuộc đời Eli Cohen (Sacha Baron Cohen đóng) - điệp viên Israel vào thập niên 1960. Anh đến Syria hoạt động ngầm và vươn đến vị trí cố vấn cho các lãnh đạo cấp cao nước này. Những thông tin tình báo của Cohen giúp Israel nhiều trong Chiến tranh sáu ngày (1967). Câu chuyện xoáy sâu vào tâm lý của Cohen - người mắc kẹt giữa các phe phái và đôi khi tự nghi hoặc chính bản thân.

The Deuce (mùa ba)

Ngày chiếu: 9/9

Đơn vị: HBO

Trailer The Deuce

Mùa cuối series 18+ xoay quanh thời hoàng kim của phim khiêu dâm (Golden Age of Porn, 1969 - 1984). Trong giai đoạn này, phim người lớn dần được hợp pháp hóa và được xem như một ngành công nghiệp, lan tỏa từ Mỹ ra thế giới. Mùa ba diễn ra vào thập niên 1980, khi ngành phim người lớn đã bành trướng và mang lại doanh thu khổng lồ. Nam chính James Franco hóa thân hai anh em sinh đôi có vai trò quan trọng trong guồng máy này.

Hello Privilege. It's Me, Chelsea

Ngày chiếu: 13/9

Đơn vị: Netflix

Chelsea Handler (phải) trong phim. Ảnh: Netflix.

Trong series tài liệu, nghệ sĩ hài Chelsea Handler bàn luận về khái niệm "white privilege" (đặc quyền của người da trắng, tức các lợi thế của nhóm này trong xã hội). "Tôi muốn biết cách thành một người da trắng đối đãi người da màu tốt hơn" là lời giới thiệu của Chelsea cho loạt phim. Cô sinh năm 1975, là người dẫn show Chelsea Lately và được Time chọn vào top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2012.

Unbelievable

Ngày chiếu: 13/9

Đơn vị: Netflix

Trailer Unbelievable

Phim dựa trên bài báo An Unbelievable Story Of Rape (đoạt giải Pulitzer năm 2016), xoay quanh Marie Adler (Kaitlyn Dever đóng). Năm 2008, cô tố cáo bị một kẻ xâm nhập căn hộ và cưỡng hiếp. Các lời khai của Marie mâu thuẫn về tình tiết. Dưới áp lực dư luận, cô thừa nhận dựng chuyện. Tuy nhiên, hai điều tra viên Grace và Karen (Toni Collette và Merritt Wever đóng) nghiên cứu sự việc để tìm ra sự thật.

Undone

Ngày chiếu: 13/9

Đơn vị: Amazon

Trailer Undone

Sau tai nạn xe hơi, Alma (Rose Salazar lồng tiếng) khám phá thực tại phi tuyến tính từ người cha quá cố (Bob Odenkirk). Cô bắt đầu có khả năng kỳ lạ liên quan đến thời gian nhưng chưa thể làm chủ nó. New York Times nhận định tác phẩm nhiều khả năng mang đến những trải nghiệm hình ảnh độc đáo khi thời gian bị bẻ cong.

Criminal

Ngày chiếu: 20/9

Đơn vị: Netflix

Trailer Criminal

Loạt phim thuộc thể loại hình sự, xoay quanh nhóm điều tra viên ở London (Anh) phải chạy đua với thời gian để phá các vụ án. Phần lớn bối cảnh là phòng thẩm vấn - nơi các cảnh sát cố khai thác thông tin từ nghi phạm. David Tennant và Hayley Atwell là hai ngôi sao tên tuổi nhất của series.

The Politician

Ngày chiếu: 27/9

Đơn vị: Netflix

Trailer The Politician

Loạt phim khai thác đề tài đấu đá trong học đường Mỹ. Nhân vật chính là Payton Hobart (Ben Platt) - con nuôi của vợ chồng tỷ phú (Gwyneth Paltrow, Bob Balaban đóng). Cậu đam mê chính trị, muốn trở thành chủ tịch hội sinh viên trường và mơ đến sự nghiệp ở Nhà Trắng về sau. Payton tin vào vị thế của mình nhưng chiến dịch bầu cử trong trường không diễn ra dễ dàng như ý cậu.

Transparent Musicale Finale

Ngày chiếu: 27/9

Đơn vị: Amazon

Trailer Transparent Musicale Finale

Transparent Musicale Finale - được giới thiệu là mùa năm (cũng là cuối cùng) của series Transparent - có cấu trúc giống phim điện ảnh với thời lượng hai giờ (chiếu liên tục). Câu chuyện xoay quanh một gia đình có người bố tên Mort (Jeffrey Tambor) muốn chuyển giới thành phụ nữ. Ra mắt từ năm 2014, Transparent nhận 96% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và giúp Tambor thắng giải Emmy "Nam chính trong series hài" năm 2016.

Ân Nguyễn